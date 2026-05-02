Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ

Компания не может увольнять сотрудника только с тем, чтобы заменить его искусственным интеллектом, постановил суд в Китае. Власти страны пытаются стабилизировать рынок труда, но сохранить её позиции в мировой гонке технологий ИИ.

Некая технологическая компания на востоке страны незаконно уволила одного из своих сотрудников после того, как тот отказался от понижения в должности вследствие автоматизации его рабочих обязанностей с помощью ИИ, постановил суд. «Указанные компанией причины увольнения не подпадали под неблагоприятные обстоятельства, такие как сокращение штата или операционные затруднения, а также не соответствовали правовому условию, которое делало бы „невозможным продолжение [действия] трудового договора“», — говорится в заявлении суда. Компании не могут в одностороннем порядке увольнять сотрудников или сокращать им зарплату из-за технического прогресса, сделал вывод суд по итогам инцидента.

Работник, проходящий в материалах дела под именем Чжоу (Zhou), занимал в технологической компании должность специалиста по контролю за качеством и отвечал за проверку точности ответов больших языковых моделей. Когда его работу начала выполнять система ИИ, Чжоу понизили в должности и предложили согласиться на сокращение зарплаты на 40 %. Перейти на другую должность он отказался, и компания уволила его, объяснив меру сокращением штата из-за внедрения ИИ. Дело рассматривалось в судах двух инстанций, последняя из которых поддержала выплату ему компенсационного пакета.

В минувшем декабре китайский суд уже выносил подобное решение: тогда не соответствующим правовым стандартам признали расторжение контракта картографической компании с одним из её сотрудников из-за внедрения ИИ.