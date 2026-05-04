Компьютер месяца — май 2026 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (10 000-12 000 рублей) или Core i5-13400F (10 000-12 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);

покупаем Radeon RX 6700 XT (21 000-23 000 рублей) или Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

Разговоры о том, что оперативная память дорожает, начались еще летом прошлого года — я точно упоминал об этом в выпусках «Компьютера месяца». Но только ближе к ноябрю масштабы дефицита DRAM-, VRAM- и NAND-чипов стали по-настоящему пугающими. Собственно, последние полгода мы только и слышим, как все плохо, причем с постоянным напоминанием, что дальше будет только хуже. Дефицит чипов памяти сказался на стоимости комплектов ОЗУ, твердотельных накопителей и видеокарт. При этом ИИ-бум «сжирает» и прочее компьютерное железо, такое как центральные процессоры. Да, крупнейшие компании в погоне за суперприбылью в первую очередь ограничивают поставки консьюмерам. Удивляться здесь нечему. Постоянные читатели «Компьютера месяца» знают, что обычно самые выгодные предложения по покупке комплектующих возникают ближе к середине года. Что ж, давайте посмотрим, насколько интересно в мае обстоят дела с приобретением дефицитной техники. Начнем обзор с рынка оперативной памяти.

Ситуация следующая:

модули памяти DDR4-3000/3200/3600 объемом 8 Гбайт в сетевых магазинах страны в январе стоили от 6 000 рублей, в мае за них просят от 5 500 рублей;

модули DDR4-3000/3200/3600 объемом 16 Гбайт — от 10 000 рублей в январе и от 11 000 рублей — в мае;

комплекты DDR4-3000/3200/3600 объемом 16 Гбайт — от 10 000 рублей в январе и от 13 000 рублей — в мае;

комплекты DDR4-3000/3200/3600 объемом 32 Гбайт — от 20 000 рублей в январе и от 21 000 рублей — в мае;

модули DDR5-5600/6000/6400 объемом 8 Гбайт — от 12 000 рублей в январе и от 12 500 рублей — в мае;

модули DDR5-5600/6000/6400 объемом 16 Гбайт — от 18 000 рублей в январе и от 17 000 рублей — в мае;

комплекты DDR5-5600/6000/6400 объемом 32 Гбайт — от 35 000 рублей в январе и сейчас.

Выводы напрашиваются сами. Во-первых, безудержный рост стоимости модулей и наборов оперативной памяти остановился. Это не может не радовать. При этом мы видим, что комплекты для платформ, поддерживающих ОЗУ стандарта DDR4, продолжают расти в цене. Конечно же, это связано с ростом популярности AM4- и LGA1700-сборок — особенно в бюджетном сегменте. Плюс никто не планирует расширять производство чипов устаревшего стандарта. Пессимисты верно подметят, что пока нет никаких предпосылок для снижения цен на модули оперативной памяти. Хотелось бы, чтобы этот момент настал ближе к анонсу новых поколений центральных процессоров AMD и Intel. Хотелось бы, но верится с трудом.

Действительно, для недорогих конфигураций нет особого смысла гнаться за DDR5-памятью. В статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК» наглядно показано, что система с Core i5-12400F и GeForce RTX 5060 при использовании набора ОЗУ DDR4-3000 отстает от схожей сборки, но с памятью DDR5-6000 в среднем на 3-6 %. При этом связка «Core i5-12400F + 32 Гбайт DDR4-3000/3200 + B760-плата» обойдется нам примерно в 40 000 рублей. Схожий набор, но с DDR5-памятью окажется на 30-35 % дороже — из-за ОЗУ, конечно же. При общей стоимости системного блока в 80 000 рублей переплата за использование более быстрой памяти составит около 20 %. И если мы рассматриваем связку «процессор — память — материнка», то единственным вариантом сэкономить в данной ситуации станет покупка 16 Гбайт «мозгов» в виде одного модуля. Тогда стоимость конфигураций примерно выровняется.

Дешевую (по меркам 2026 года, конечно же) оперативную память реально найти в Китае. В мае на AliExpress я нашел:

двухканальные наборы DDR4-3200 объемом 16 и 32 Гбайт за 6 000 и 12 000 рублей соответственно;

модули DDR5-5600 объемом 16 Гбайт за 11 000 рублей, а комплекты DDR5-6000 на 32 Гбайт — 23-25 тысяч рублей.

Жить можно, получается.

Уверен, вы заметили, что 6-ядерный Core i5-12400F который месяц дорожает. Подробнее об этом «инциденте» я расскажу далее. Еще немного — и впору отказаться от стартовой сборки на базе платформы LGA1700. Пока же отмечу, что еще одной заметной статьей расходов в любом недорогом ПК с недавних пор является покупка твердотельного накопителя. Цены на SSD, похоже, тоже перестали расти. Смотрите:

в феврале SSD форм-фактора 2,5″ объемом 480-512 Гбайт стоили от 7 000 рублей, сейчас — от 6 000 рублей;

тогда же 2,5-дюймовые накопители на 960-1024 Гбайт стоили от 11 500 рублей, сейчас — от 10 000 рублей;

SSD с интерфейсом PCI Express объемом 480-512 Гбайт в конце зимы стоили от 8 000 рублей, а на 960-1024 и 1920-2048 Гбайт — от 12 000 и 19 500 рублей, сейчас за такие модели просят от 7 500, 11 500 и 17 500 рублей соответственно.

Как видите, разница в цене между накопителями разных форм-факторов оказывается несущественной. При выборе SSD с интерфейсом PCI Express наблюдается определенная путаница. Пожалуй, только запоминающие устройства, поддерживающие формат PCI Express 5.0, заметно выделяются ценой. Так, на момент написания статьи самой доступной считалась модель Apacer AP1TBAS2280F4L-1 — в партнерском магазине за нее просили 16 500 рублей.

Я уже рассказывал, что наличие самой быстрой шины — не показатель общего быстродействия устройства. Как работают видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0 на материнских платах с PCI Express 4.0 и даже PCI Express 3.0, мы недавно рассматривали. В обзоре Crucial P510 — устройства, поддерживающего PCI Express 5.0, с высокими устойчивыми скоростями последовательных операций чтения и записи в 11000 и 9500 Мбайт/с, — показано, насколько контроллеру Phison E31T не хватает мощности и программных оптимизаций. Не хватает настолько, что этот SSD выполняет базовые сценарии по запуску игр не лучше многих запоминающих устройств с PCI Express 4.0, а также значительно отстает от решений с интерфейсом PCI Express 5.0 и DRAM-буфером.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

(для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, но не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (13 000-15 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

А что насчет видеокарт? Серия игровых ускорителей GeForce RTX 50 увидела свет в начале 2025 года. Уже летом была представлена последняя модель в семействе — GeForce RTX 5050. В теории в этом выпуске «Компьютера месяца» в сборках могли бы присутствовать графические адаптеры серии SUPER: GeForce RTX 5060 SUPER с 12 Гбайт VRAM, GeForce RTX 5070 SUPER — с 18 Гбайт и GeForce RTX 5070 Ti SUPER — с 24 Гбайт. Однако из-за дефицита чипов памяти NVIDIA полностью отменила выпуск по-настоящему интересных новинок в этом году. Возможно, летом увидят свет дискретные версии GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060 с 9 Гбайт VRAM — и только.

Ситуация — грустная. Что тут еще скажешь? Однако последние полгода нас пугали историями про то, что в продаже останутся лишь игровые ускорители с 8 Гбайт памяти, да и они будут продаваться по неадекватно высоким ценам. Некоторые злые языки утверждали, что производство таких моделей, как GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт и GeForce RTX 5070 Ti, прекращено. Но что на самом деле происходит в конце весны 2026 года?

Смотрите:

год назад в крупных сетевых магазинах страны стоимость Arc B570 и Arc B580 начиналась от 27 000 и 30 000 рублей, сейчас — от 25 000 и 28 000 рублей соответственно;

GeForce RTX 5060 стоила от 37 000 рублей тогда и от 31 000 рублей сегодня;

GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт — от 42 000 рублей тогда и от 37 000 рублей сегодня;

GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — от 50 000 рублей тогда и сегодня;

GeForce RTX 5070 — от 60 000 рублей тогда и от 58 000 рублей сегодня;

Radeon RX 9070 — от 76 000 рублей тогда и от 55 000 рублей сегодня;

Radeon RX 9070 XT — от 82 000 рублей тогда и от 65 000 рублей сегодня;

GeForce RTX 5070 Ti — от 90 000 рублей тогда и от 88 000 рублей сегодня;

GeForce RTX 5080 — от 125 000 рублей тогда и от 120 000 рублей сегодня.

Как видите, за год многие модели видеокарт (пусть и чисто символически) подешевели. Новости — хорошие, если не учитывать того факта, что по этим ценам в середине 2026 года должны были продаваться SUPER-версии адаптеров NVIDIA. Да и AMD пришлось бы как-то реагировать на появление очередных «зеленых» новинок.

Интересно, что заказ новых видеокарт, завезенных из Китая, обойдется вам ненамного дешевле. Пожалуй, действительно выгодными смотрятся предложения по продаже 3D-ускорителей Radeon. Ту же Radeon RX 9060 XT 16 реально ухватить за 35 000 рублей, а Radeon RX 9070 — за 47 000 рублей. Естественно, варианты с приставкой «б/у» стоят еще меньше, но здесь вы действуете на свой страх и риск.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (13 000-15 000 рублей) или Core i5-14600KF (16 000-18 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9070 XT (65 000-67 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

В прошлом выпуске мы подробно разобрали две интереснейшие новинки от Intel — в продаже за «бугром» появились 18-ядерные процессоры Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 5 250KF Plus и 24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus. Как оказалось, чипы хорошо показали себя в категории «цена — производительность» и заметно увеличили привлекательность платформы LGA1851. Игровая производительность младших моделей подтянулась до уровня быстродействия Core i5-13600K(F) и Core i5-14600K(F). Старший «камень» в серии Arrow Lake Refresh встал на одну ступеньку с Core i7-14700K(F) и Core i9-14900K. Но вот незадача: в сетевых компьютерных магазинах страны цены на новинки далеки от адекватных. За Core Ultra 5 250K Plus в партнерском магазине просят 28 000 рублей. А Core Ultra 7 270K Plus еще в одной крупной сети я нашел за 39 000 рублей. На «Авито» вывешены объявления о продаже этих процессоров за 23 000 и 33 000 рублей соответственно.

Что ж, дебют массовой платформы LGA1851 в «Компьютере месяца» откладывается минимум до июня. К этому времени на нашем сайте выйдут подробные обзоры этого чипа. Впрочем, вся необходимая информация вам предоставлена — действуйте, если решения Intel привлекают вас больше продукции AMD.

В любом случае выбор центрального процессора и платформы для оптимальной сборки — вопрос важный, но второстепенный. Соответствие заявленным критериям здесь обеспечивает видеокарта, и на протяжении большей части года ставка делалась на GeForce RTX 5070. Наши тесты показывают, что в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей 3D-ускоритель с чипом NVIDIA обеспечивает трехзначную среднюю кадровую частоту в 9 играх из 12. В Alan Wake 2 и Ghost of Tsushima достигнуты средние 90+ кадров в секунду. И только в Kingdom Come Deliverance II наблюдаются «несчастные» 66 FPS с редкими просадками до 51 FPS. Что интересно, разработчик игры честно предупреждает геймера, что режим качества «Экспериментальный» создавался с прицелом на будущие поколения видеокарт AMD, Intel и NVIDIA.

В играх с трассировкой лучей, таких как The Witcher 3: Wild Hunt CE, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard, Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong, но без масштабирования и генерации кадров GeForce RTX 5070 в разрешении Full HD смотрится все еще уверенно. Средняя кадровая частота не опускается ниже 44 единиц в секунду, минимальная — ниже 34. Пожалуй, только в Alan Wake 2 потребуется перевести режим DLAA в DLSS «Качество» — и будут вам стабильные 60 FPS.

Разрешение WQHD — подходящая «среда обитания» для GeForce RTX 5070. В играх без трассировки лучей стабильные средние 60 кадров в секунду получены в 11 играх из 12. Исключением из правил стала Kingdom Come Deliverance II, но и здесь вопрос решается включением DLSS в режиме «Качество». Включение RT-настроек и отказ от масштабирования разрешения сильно просаживает FPS. В то же время комфортно играть с такими графическими опциями можно везде, за исключением Alan Wake 2, но в ряде случаев речь идет о так называемой консольной кадровой частоте, не превышающей целевые 60 пунктов. Однако несколько «взбодрить» картинку на экране поможет DLSS и небольшое «копошение» в настройках игры.

Играть в 4K-разрешении с GeForce RTX 5070 — можно. Однако в ряде случаев придется включать DLSS в режиме «Баланс». Читай — речи об использовании нативного разрешения монитора не идет. После включения «зеленых» функций заветные средние 60 кадров в секунду появятся в Warhammer 40,000: Space Marine 2, Horizon Forbidden West, RoboCop: Rogue City, A Plague Tale: Requiem, Ghost of Tsushima — Directors Cut и Dragon Age: The Veilguard. В других играх (Kingdom Come Deliverance II, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong) придется снижать качество графики до высокого или же играться с RT-режимами, если такие есть.

Привожу примеры производительности системы на видеокартах NVIDIA, но ни в коем случае не сбрасываю со счетов Radeon RX 9070! Наши тесты показывают, что в играх без трассировки лучей в разрешении WQHD «красный» адаптер опережает GeForce RTX 5070 на 11 % и отстает от GeForce RTX 5070 Ti всего на 6 %. После активации RT-функций Radeon RX 9070 в обоих случаях выступает в роли догоняющего: «жирафы» быстрее на 5 и 15 % соответственно. Разница — небольшая. В любом случае Radeon RX 9070 является полноценным конкурентом GeForce RTX 5070 — особенно с учетом того, что «красный» игровой ускоритель стоит в среднем меньше.

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (33 000-35 000 рублей) или Core i7-14700KF (23 000-25 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 5070 Ti (80 000-83 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

Есть вероятность, что новых центральных процессоров в этом году мы тоже не увидим. Но все же надеюсь, что AMD и Intel представят-таки осенью свои передовые чипы. Плохие новости — аналитики предрекают скорый дефицит настольных центральных процессоров. По данным Commercial Times, на которые ссылается TrendForce, с марта цены на CPU потребительского класса выросли на 5-10 % — и в третьем квартале ожидается очередное повышение цен. Всему виной высокий спрос на серверные чипы. Естественно, AMD и Intel в первую очередь удовлетворяют потребности крупных заказчиков. А еще росту цен способствует ограниченность передовых производственных мощностей. В итоге во втором полугодии процессоры Intel подорожают еще на 8-10 %, а AMD увеличит закупочную стоимость на 16-17 %. Ожидается, что рост цен продолжится и в следующем году.

Приведу немного статистики:

в январе Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F стоили в «Икскоме» 12 000 и 13 500 рублей соответственно — сейчас партнерский магазин просит за них 11 000 и 14 000 рублей;

в начале года за Ryzen 5 7500F и Core i5-13400F просили 14 000 и 16 000 рублей, в мае — 11 500 и 15 500 рублей;

зимой Ryzen 7 7700 и Core i5-13600KF продавались за 21 000 и 20 000 рублей, в конце весны — за 18 000 и 22 000 рублей;

сразу после нового года Ryzen 7 7800X3D и Core i7-14700F стоили 34 500 и 32 000 рублей, сегодня — 29 000 и 31 500 рублей.

В дополнение к указанным сведениям отмечу, что январь традиционно считается не самым удачным периодом для покупки компьютерной техники. При этом мы видим, что цены на чипы Intel действительно поползли вверх. Все эти факты заставляют хорошенько задуматься: быть может, купить новый процессор себе в сборку есть смысл именно сейчас? Значит, решено: следующий выпуск «Компьютера месяца» будет целиком и полностью посвящен выбору оптимальных центральных процессоров для игровых ПК.

А пока категорически рекомендую прочитать статью «От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте». Право, интересное «кино» получилось. Если ориентироваться на ресурсоемкие приложения, то производительность восьмиядерных Ryzen за прошедшие девять лет выросла в 2,63 раза. В играх же преимущество самого нового Ryzen 7 9850X3D перед Ryzen 7 1800X оказалось еще внушительнее, составив 2,84-кратную прибавку кадровой частоты при использовании видеокарты уровня GeForce RTX 5090. Конечно же, такой заметный скачок игрового быстродействия в том числе обеспечили поддержка технологии 3D V-Cache и использование платформой AM5 оперативной памяти стандарта DDR5.

На мой взгляд, материал подсвечивает еще несколько интересных фактов. Один из них звучит так: платформу AM4, выпущенную в 2017 году, все еще можно считать актуальной для игр. Так, система с Ryzen 7 7700X опережает конфигурации с Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800X3D в разрешении Full HD на 24 и 5 % соответственно. А ведь актуальность платформы AM5 вообще не оспаривается, так как совсем скоро она «приютит» новейшие чипы поколения Zen 6.

А еще мы получили очередное свидетельство тому, что в рамках продвинутой сборки нет особого смысла гнаться за покупкой Ryzen 7 9800X3D и тем более Ryzen 7 9850X3D. Достаточно «простого» Ryzen 7 7800X3D. В играх в разрешении Full HD флагманский 8-ядерник 9000-й серии оказывается быстрее на 18 %. В формате WQHD разница между X3D-процессорами сокращается до 8 %. Очевидно, что в сборке с графикой класса GeForce RTX 5070 Ti, используемой преимущественно в 2K-разрешении, разница между системными блоками окажется еще ниже. Плюс Ryzen 7 7800X3D потребляет меньше энергии и, как следствие, меньше греется.