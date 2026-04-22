Процессоры Intel и AMD подорожали на 5–20 % за последние недели — дефицит сохранится, а цены вырастут ещё

Центральных процессоров сейчас тоже не хватает всем желающим, причём и в этом случае винить следует пресловутый ИИ-бум. Производители полупроводников стараются выделить мощности под наиболее выгодные виды продукции, центральные процессоры в наше время к ним не относятся, в итоге объём предложения сокращается, а цены растут.

По данным Commercial Times, на которые ссылается TrendForce, с марта цены на процессоры потребительского класса успели вырасти на 5–10 %, на серверные — на 10–20 %. Поставщики готовят очередное повышение в третьем квартале, как отмечают тайваньские источники. Помимо высокого спроса на серверные процессоры, росту цены способствует и ограниченность передовых производственных мощностей по их выпуску, которые загружены прочими заказами.

Не секрет, что даже Intel сейчас в значительной степени зависит от TSMC в сфере производства собственных процессоров. Первая из компаний увлекалась освоением новых техпроцессов при прежнем генеральном директоре, но значительную часть компонентов для своих процессоров продолжает получать от TSMC. Конкурирующая AMD целиком и полностью зависит от того же тайваньского подрядчика. Спрос на 3-нм техпроцесс в исполнении TSMC явно превышает производственные возможности компании, и она будет их расширять даже в условиях, когда уровень выхода годной продукции на действующих линиях не достиг целевого показателя.

По данным тайваньских источников, Intel поднимала цены на свои процессоры в марте и первого апреля. Во втором полугодии они дополнительно вырастут на 8–10 %. AMD рассчитывает поднять цены как во втором квартале, так и в третьем, в совокупности увеличив их на 16–17 %. Оба поставщика давно ушли от практики публикации прайс-листов на продукцию в открытом доступе, поэтому в данной сфере приходится руководствоваться информацией из неофициальных источников. Помимо роста цен, наблюдается и увеличение сроков ожидания поставки процессоров. Если ранее они ограничивались одной или двумя неделями, то теперь могут растягиваться на восемь или даже двенадцать недель. Дефицит сохранится и в следующем году, поэтому избежать дальнейшего роста цен на процессоры вряд ли удастся.