Выросли в цене даже восстановленные игровые консоли Sony PlayStation 5

Производители игровых консолей стали той категорией участников рынка электроники, которые остро почувствовали на себе рост цен на память. Бесконечно сдерживать подорожание собственной продукции они не могли, поэтому волна повышений рекомендованных цен накрыла рынок. Sony увеличила на $100 даже стоимость восстановленных PlayStation 5.

Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на профильную ветку Reddit. Официально продаваемые Sony восстановленные консоли PlayStation 5 Slim стали дороже на $100, теперь версия без оптического привода обходится в $499, а вариант с приводом стоит $549. Комбо из PS5 и Fortnite из продажи исчезло, а именно оно позволяло до недавних пор приобрести новую игровую консоль в исполнении Digital Edition за $399.

В принципе, классическую PS5 в США ещё можно найти за $399, но это будет восстановленный экземпляр. Новую можно купить минимум за $599, причём ради наличия оптического привода при неизменном бюджете покупки нужно будет искать комплектацию с игрой Ghost of Yotei в чёрном исполнении. Версия Slim имеет чуть более ёмкий накопитель (1 Тбайт против 825 Гбайт) и два порта USB-C вместо комбинации «USB-A + USB-C» у оригинальной модели, так что желающие немного сэкономить всё равно могут выбрать оригинальный вариант консоли — благо, твердотельный накопитель можно заменить на более вместительный позже.

Цены на свои консоли Sony подняла без какого-либо публичного уведомления. Предыдущее повышение состоялось по всему ассортименту в начале апреля. Тем не менее, несколько странно наблюдать рост цен на восстановленные экземпляры, ведь вряд ли Sony несёт затраты на обновление их памяти в каждом случае. Возможно, этот шаг просто направлен на регулирование спроса.