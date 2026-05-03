Boston Dynamics покинули несколько топ-менеджеров за короткий период времени

За последние несколько месяцев из Boston Dynamics ушли сразу несколько топ-менеджеров. Это произошло в тот момент, когда работающая в сфере робототехники компания проводит подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) и рассматривает возможность расширения производственных мощностей.

В феврале этого года ушёл в отставку генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер (Robert Playter), под руководством которого разработка роботов превратилась в бизнес. Вслед за ним последовали главный операционный директор и директор по стратегии развития. Технический директор Аарон Сондерс (Aaron Saunders) перешёл в Google DeepMind. В дополнение к этому компанию покинули несколько исследователей в области робототехники, а также старших инженеров.

Напомним, с 2021 года владельцем Boston Dynamics является южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group. По данным источника, именно совет директоров последней вынудил топ-менеджеров Boston Dynamics уйти из компании. Одним из поводов для этого стала критика из-за сокращающегося отрыва от конкурентов в сегменте робототехники. Осведомлённые источники добавили, что компания находится под давлением из-за стремления Hyundai ускорить поставку человекоподобных роботов на заводы автопроизводителя. Ранее Hyundai заявляла о намерении интегрировать «десятки тысяч» таких роботов на свои заводы в течение нескольких лет.

По словам бывших сотрудников Boston Dynamics, по состоянию на начало года компания производила четыре человекоподобных робота Atlas в месяц. Параллельно с этим велась подготовка к запуску нового производственного предприятия, эксплуатация которого может начаться в ближайшие месяцы. «Эти изменения призваны помочь нам подготовиться к следующей главе Boston Dynamics, когда нам потребуется инфраструктура для массового производства роботов и способность быстро масштабироваться в этой новой отрасли. В настоящее время мы переходим от прототипа к серийной версии Atlas и наращиваем мощности быстрыми темпами», — рассказал представитель Boston Dynamics.