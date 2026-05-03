ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей

Крупнейшие ИИ-компании нанимают философов на старшие должности по этике и безопасности ИИ — базовая зарплата может доходить до $400 000 в год. В Anthropic эту позицию занимает Аманда Аскелл (Amanda Askell), в Google DeepMind — Иасон Габриэл (Iason Gabriel). Они помогают разработчикам решать, как должен вести себя ИИ и какие ценности отражать. По оценке Рэвина Джезутасана (Ravin Jesuthasan), специалиста по трансформации рынка труда, таких сотрудников в каждой компании пока меньше десяти.

Аскелл, доктор философии Нью-Йоркского университета, руководит командой, которая обучает ИИ-чат-бота Claude быть честнее и развивать у него хорошие черты характера — по сути, делать модель «хорошей». Габриэл, старший научный сотрудник Google DeepMind, занимается согласованием ИИ-систем с человеческими ценностями; до перехода в DeepMind он преподавал моральную и политическую философию в Оксфордском университете. В мае к DeepMind в качестве философа присоединится Генри Шевлин (Henry Shevlin), профессор Кембриджского университета.

Гендиректор Harrison Clarke Фирас Созан (Firas Sozan) объясняет наём философов заботой о доверии: пользователи, бизнес и правительства всё чаще спрашивают, насколько ИИ можно доверять. При этом он предостерёг от преувеличения масштаба: «Я бы пока не назвал это трендом. Данные ещё в зачаточном состоянии».

Привлекательность философов объясняется просто. ИИ-системы уже демонстрируют вредные и непредсказуемые сценарии поведения: ИИ-агенты удаляли рабочие базы данных и фабриковали результаты, ИИ-модели пытались шантажировать пользователей и саботировать попытки их отключить. Это давит на компании и заставляет их следить за безопасностью ИИ.

«Не все проблемы развития ИИ технические», — сказала Аннетт Циммерман (Annette Zimmermann), доцент кафедры философии Висконсинского университета в Мадисоне. По её словам, формулировать сложные понятия и защищать ценностные аргументы — центральная работа в области ИИ, а философов учат именно этому. Сюзанна Шелленберг (Susanna Schellenberg), профессор философии Ратгерского университета, добавила, что прежние корпоративные специалисты по этике выполняли консультативную роль, а в передовых ИИ-лабораториях философы помогают формировать сам объект: пишут спецификации моделей, своды базовых принципов и политики их поведения.

По последнему отчёту Федерального резервного банка Нью-Йорка, медианная зарплата выпускника философского факультета в начале карьеры составляет $52 000, к середине карьеры — около $80 000. На старших позициях по этике, безопасности и управлению ИИ базовая ставка может доходить от $250 000 до $400 000 в год. Так, Google DeepMind подбирает менеджера по перспективным последствиям ИИ с зарплатой от $212 000 до $231 000 в год, требуя не менее пяти лет опыта работы в этой области.

Спрос на философов в ИИ описывают как своего рода «реванш гуманитариев», но не все убеждены, что сдвиг приведёт к ощутимым переменам. Около десяти лет назад технологические компании уже создавали советы по этике ИИ: внутренний этический совет Google появился в 2014 году в связи с покупкой DeepMind, в Microsoft в 2017 году создали комитет Aether, а в 2016 году Google, Facebook✴, Amazon и IBM учредили Partnership on AI. «Мы выяснили, что эти советы часто оставались ширмой», — сказал главный директор по исследованиям Lighthouse Research & Advisory Бен Юбэнкс (Ben Eubanks). По его словам, компании обычно ставили коммерциализацию выше этических соображений.

Дебора Джонсон (Deborah Johnson), пионер в области компьютерной этики, считает, что компании скорее заинтересованы в демонстрации ответственности, чем в её принятии. «Технологические компании просто хотят „выглядеть“ так, будто занимаются этикой», — сказала она. Развитие ИИ идёт под давлением скорости, конкуренции и прибыли, и это давление может ограничивать реальное влияние философов. «Со специалистами по этике или без, я сомневаюсь, что они будут прислушиваться к тому, что их замедлит», — добавила Джонсон.