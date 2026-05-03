Минпромторг РФ исключил из списка параллельного импорта ПК и носители информации ряда ведущих производителей

Минпромторг России исключил из перечня товаров для параллельного импорта компьютерную технику и запоминающие устройства, которые выпускают ряд ведущих производителей. Изменения вступят в силу 27 мая 2026 года и будут касаться компьютеров в сборе и накопителей.

Источник изображения: «М.Видео»

В приказе Минпромторга №4769 от 26 сентября 2025 года, который вступит в силу с 27 мая, говорится, что ограничения вводятся в отношении ПК и запоминающих устройств брендов Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, HP, Hitachi, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba и др. Отраслевые эксперты считают, что в соответствии с этим документом под ограничения попадут компьютеры, ноутбуки и накопители от Asus, Acer, HP, Samsung, Adata и др. В результате дефицит и рост цен отразится на всех категориях потребителей: от обычных пользователей до операторов связи.

Исключение товаров из перечня разрешённых для параллельного импорта означает, что таможня перестанет пропускать партии этого товара от «серых» поставщиков. Именно существование такого разрешения (на ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя) позволяет российским компаниям законно импортировать брендовые товары через альтернативные каналы, минуя официальных дистрибьюторов.

Опубликованные коды ТН ВЭД указывают на то, что речь идёт о разделе «Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие средства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные». В приказе упоминаются следующие коды:

  • 8471 30 000 0 — машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея;
  • 8471 49 000 0 — машины вычислительные прочие, поставляемые в виде систем;
  • 8471 50 000 0 — блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозиции;
  • 8471 41 или 8471 49 — машины, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно иди два из следующих устройств: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода;
  • 8471 70 000 0 — устройства запоминающие (на дисках, магнитооптические, на жёстких магнитных дисках, на магнитных лентах и прочие);
  • 8471 90 000 0 — прочие устройства.

В Минпромторге сообщили, что решения об исключении продукции из реестра параллельного импорта принимаются на основе анализа рыночной ситуации и действуют они в рамках продлённого на 2026 года механизма. Ранее ведомство объявило о продлении параллельного импорта, добавив, что на данный момент речь о его полном запрете не идёт. Несмотря на это, товары из реестра могут исключаться в случае появления на рынке отечественных аналогов или при условии организации поставок из дружественных стран.

