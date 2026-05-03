Астрономы зафиксировали у галактики «Сомбреро» прежде невидимое гало — более чем втрое шире самой галактики

Обзорная камера DECam (Dark Energy Camera) с матрицей на 570 Мп, установленная на 4-метровом телескопе им. Виктора М. Бланко (Víctor M. Blanco), получила новое широкоугольное изображение галактики «Сомбреро» (M104) и впервые показала две прежде невидимые детали: огромное диффузное гало, более чем втрое шире яркого диска, и слабый звёздный поток — след давнего столкновения «Сомбреро» с меньшей галактикой.

На широкоугольном снимке протяжённое диффузное гало охватывает галактику и выходит далеко за пределы её яркого диска, заметно увеличивая видимый размер «Сомбреро». Тонкий изогнутый звёздный поток едва заметен на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении читается как чёткая дуга света под галактикой. Поток нарушает идеальную симметрию M104 и указывает на её бурное взаимодействие с меньшей галактикой-спутником в далёком прошлом.

Именно сходство центральной выпуклости и тёмной пылевой полосы M104 с традиционной мексиканской шляпой и дало галактике её название. На новом снимке этот шляпообразный силуэт виден с исключительной чёткостью. Яркое центральное ядро, окружённое роем примерно из 2 000 шаровых скоплений (плотных групп древних звёзд), интенсивно светится. Тёмная пылевая полоса, прежде расплывчатая на снимках, ровно прорезает галактику и подчёркивает характерные для неё «поля шляпы». В этой полосе из холодной пыли и водородного газа в «Сомбреро» рождаются новые звёзды.

Все эти подробности удалось зафиксировать благодаря самой камере. DECam работает в чилийской Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Cerro Tololo Inter-American Observatory) под управлением NOIRLab — лаборатории Национального научного фонда США (NSF). Камера специально создана для регистрации крайне слабого света, поэтому в одном кадре фиксируются и яркое ядро галактики, и её тусклые внешние структуры. Новый снимок появился вслед за недавними наблюдениями «Сомбреро» Космическим телескопом NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb): в 2024 году он впервые в истории получил снимки галактики в среднем инфракрасном диапазоне, а в июне 2025 года уточнил их.