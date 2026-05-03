Сегодня 03 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Астрономы зафиксировали у галактики «Сом...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Астрономы зафиксировали у галактики «Сомбреро» прежде невидимое гало — более чем втрое шире самой галактики

Обзорная камера DECam (Dark Energy Camera) с матрицей на 570 Мп, установленная на 4-метровом телескопе им. Виктора М. Бланко (Víctor M. Blanco), получила новое широкоугольное изображение галактики «Сомбреро» (M104) и впервые показала две прежде невидимые детали: огромное диффузное гало, более чем втрое шире яркого диска, и слабый звёздный поток — след давнего столкновения «Сомбреро» с меньшей галактикой.

Источник изображения: T.A.Rector, D.de Martin, M.Zamani / CTIO, NOIRLab, DOE, NSF, AURA, UAA

Источник изображения: T.A.Rector, D.de Martin, M.Zamani / CTIO, NOIRLab, DOE, NSF, AURA, UAA

На широкоугольном снимке протяжённое диффузное гало охватывает галактику и выходит далеко за пределы её яркого диска, заметно увеличивая видимый размер «Сомбреро». Тонкий изогнутый звёздный поток едва заметен на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении читается как чёткая дуга света под галактикой. Поток нарушает идеальную симметрию M104 и указывает на её бурное взаимодействие с меньшей галактикой-спутником в далёком прошлом.

Именно сходство центральной выпуклости и тёмной пылевой полосы M104 с традиционной мексиканской шляпой и дало галактике её название. На новом снимке этот шляпообразный силуэт виден с исключительной чёткостью. Яркое центральное ядро, окружённое роем примерно из 2 000 шаровых скоплений (плотных групп древних звёзд), интенсивно светится. Тёмная пылевая полоса, прежде расплывчатая на снимках, ровно прорезает галактику и подчёркивает характерные для неё «поля шляпы». В этой полосе из холодной пыли и водородного газа в «Сомбреро» рождаются новые звёзды.

Все эти подробности удалось зафиксировать благодаря самой камере. DECam работает в чилийской Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Cerro Tololo Inter-American Observatory) под управлением NOIRLab — лаборатории Национального научного фонда США (NSF). Камера специально создана для регистрации крайне слабого света, поэтому в одном кадре фиксируются и яркое ядро галактики, и её тусклые внешние структуры. Новый снимок появился вслед за недавними наблюдениями «Сомбреро» Космическим телескопом NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb): в 2024 году он впервые в истории получил снимки галактики в среднем инфракрасном диапазоне, а в июне 2025 года уточнил их.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года
Японцы впервые провели ферментацию сакэ в космосе — напиток продали за $689 тыс. за рюмку
Meta✴ договорилась о покупке 1 ГВт солнечной энергии из космоса — технология пока существует лишь на бумаге
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами
Траты SpaceX на разработку Starship перевалили за $15 млрд
Теги: космос, галактика, вселенная, астрофизика, астрономия
космос, галактика, вселенная, астрофизика, астрономия
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO
Учёные из Оксфорда впервые получили квантовое взаимодействие четвёртого порядка — это позволит углубиться в физику Вселенной
Минпромторг РФ исключил из списка параллельного импорта ПК и носители информации ряда ведущих производителей
Sony придётся выплатить $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску
С новой линии в Неваде сошёл первый серийный электрический грузовик Tesla Semi
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей 3 ч.
Microsoft адаптировала Azure Local для крупномасштабных суверенных облаков 6 ч.
Nebius купила стартап Eigen AI, повышающий производительность ИИ-моделей 6 ч.
Microsoft запустит второй этап обновления Secure Boot для 1,6 млрд пользователей Windows в мае 6 ч.
Прощай, Дживс: поисковая система Ask.com закрылась спустя четверть века 10 ч.
xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность 11 ч.
OpenAI без лишнего шума изменила правила работы с персональными данными пользователей ChatGPT 11 ч.
Новая статья: Windrose — пираты в моде при любой погоде. Предварительный обзор 18 ч.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 02-05 17:13
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 02-05 15:50
Астрономы зафиксировали у галактики «Сомбреро» прежде невидимое гало — более чем втрое шире самой галактики 28 мин.
Boston Dynamics покинули несколько топ-менеджеров за короткий период времени 6 ч.
Fractal Design выпустила панорамный корпус Pop 2 Vision с двухкамерной компоновкой и реверсивными вентиляторами 7 ч.
Выросли в цене даже восстановленные игровые консоли Sony PlayStation 5 10 ч.
Meta увеличила прогноз по капзатратам на год из-за роста цен и затрат на ЦОД 18 ч.
Qualcomm готовится поставлять чипы гиперскейлеру — инвесторы довольны, поскольку на мобильном направлении не всё гладко 19 ч.
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои 21 ч.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 02-05 15:12
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 02-05 14:02
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 02-05 13:43