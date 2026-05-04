Digital Foundry: с релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered прошёл уже год, а игра всё ещё сломана

В конце апреля амбициозному переизданию культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios исполнился год. Почти столько же пользователи ждут новых патчей для проекта.

Напомним, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (так называется улучшенная версия) стартовала в неоптимизированном виде, и последнее на данный момент обновление 1.2 (вышло в июле) ситуацию не исправило.

Эксперты издания Digital Foundry в недавней публикации решили оценить, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered чувствует себя спустя год после релиза, и пришли к неутешительным выводам.

«Заброшенность означает, что игра остаётся в состоянии от раздражающего до почти неиграбельного в зависимости от вашей восприимчивости к зависаниям, вылетам и другим серьёзным техническим проблемам», — заявили в Digital Foundry.

Архитектура оригинальной игры была внедрена в Unreal Engine 5. Сочетание сильно нагружает процессор и видеокарту, что приводит к крайне неравномерной выдаче кадров, которая ухудшается по мере игры.

Анонсированная в феврале версия The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 даёт специалистам Digital Foundry надежду на новое обновление для других целевых платформ. Релиз порта ожидается в 2026 году.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в Game Pass. Несмотря на технические проблемы, аудитория переиздания превысила 9 млн человек.