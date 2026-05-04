Сегодня 04 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Профессиональную видеокарту Intel Arc Pr...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB

Несмотря на то, что с момента выпуска профессиональной видеокарты Intel Arc Pro B70 для рабочих станций прошло уже несколько недель, обозреватели не спешили публиковать полноценные тесты новинки в том числе и в играх. До сих пор в Сети были доступны лишь тесты в профессиональном ПО, которые подтверждали ожидаемый результат: модель на базе нового GPU BMG-G31 быстрее карт на базе BMG-G21.

Источник изображений: Expreview

Источник изображений: Expreview

Игровыми тестами видеокарты Gunnir Intel Arc Pro B70 TF 32G поделился портал Expreview. Следует сразу уточнить, что Intel Arc Pro B70 — это профессиональная видеокарта, в том числе для работы с ИИ. Она оснащена 32 Гбайт памяти GDDR6 с функцией коррекцией ошибок с 256-битной шиной и пропускной способностью на уровне 608 Гбайт/с.

В основе карты лежит GPU BMG-G31 с 32 ядрами Xe2, 256 матричными движками XMX и 32 блоками трассировки лучей. Карта поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x16 и обладает энергопотреблением 290 Вт. Для сравнения, у игровой Arc B580 с BMG-G21 имеются 20 ядер Xe2 и 12 Гбайт памяти, а её энергопотребление заявлено на уровне 190 Вт.

По данным Expreview, Arc Pro B70 в среднем на 45,8 % быстрее модели Arc B580 в восьми тестах 3DMark. Разница варьируется от 36,4 % в Speed Way до 51,7 % в Steel Nomad. Кроме того, она превосходит RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти в семи из восьми синтетических тестах.

Результаты в играх оказались более неоднозначными. При разрешении 2K в играх с растровой графикой Arc Pro B70 в среднем на 32,6 % быстрее, чем Arc B580. Наибольший прирост наблюдается в игре Marvel Rivals, где разница составляет 40,8 %. Однако в четырёх из пяти тестах с растровой графикой модель GeForce RTX 5060 Ti 16GB опережает Arc Pro B70, и только в Cyberpunk 2077 победу одерживает решение Intel.

В тестах с трассировкой лучей результаты Intel лучше. В среднем по пяти тестам с трассировкой лучей Arc Pro B70 на 40,2 % быстрее, чем Arc B580. Она также опережает RTX 5060 Ti 16GB в играх F1 25, Doom: The Dark Ages и Cyberpunk 2077. Карта Nvidia была быстрее в Assassin’s Creed Shadows и Monster Hunter Wilds, а значит, RTX 5060 Ti остаётся более производительной в большинстве игр.

Результаты показывают, что BMG-G31 значительно быстрее BMG-G21, но не настолько, чтобы можно было назвать Arc Pro B70 игровой видеокартой. Если бы Intel решила выпустить Arc B770 на её основе, как ожидали многие геймеры, компании, скорее всего, пришлось бы установить агрессивную цену ниже $429 — рекомендованной цены GeForce RTX 5060 Ti 16GB.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX 9070 появились в рейтинге оборудования Steam
Intel выпустила драйвер с поддержкой профессиональных видеокарт Arc Pro B70 и Arc Pro B65
Intel выпустила «Больших боевых магов» — видеокарты Arc Pro B70 и B65 с 32 Гбайт GDDR6 для профессионалов
Продажи ускорителей Huawei в Китае в этом году взлетят на 60 % минимум и выведут компанию в лидеры рынка
Palit прояснила ситуацию вокруг Galax — производитель видеокарт продолжит работу под её началом
Китайская Lisuan Tech стала четвёртым в мире производителем GPU с WHQL-сертификацией Microsoft
Теги: arc pro b70, arc b580, intel, geforce rtx 5060 ti, видеокарты, сравнение
arc pro b70, arc b580, intel, geforce rtx 5060 ti, видеокарты, сравнение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 43 мин.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 2 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 3 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 3 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 4 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 4 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 8 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 8 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 8 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 9 ч.
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается 2 ч.
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей 2 ч.
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 % 2 ч.
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора 2 ч.
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB 4 ч.
Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года 4 ч.
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer 4 ч.
На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 % 7 ч.
MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE 7 ч.
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя 7 ч.