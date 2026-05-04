Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB

Несмотря на то, что с момента выпуска профессиональной видеокарты Intel Arc Pro B70 для рабочих станций прошло уже несколько недель, обозреватели не спешили публиковать полноценные тесты новинки в том числе и в играх. До сих пор в Сети были доступны лишь тесты в профессиональном ПО, которые подтверждали ожидаемый результат: модель на базе нового GPU BMG-G31 быстрее карт на базе BMG-G21.

Игровыми тестами видеокарты Gunnir Intel Arc Pro B70 TF 32G поделился портал Expreview. Следует сразу уточнить, что Intel Arc Pro B70 — это профессиональная видеокарта, в том числе для работы с ИИ. Она оснащена 32 Гбайт памяти GDDR6 с функцией коррекцией ошибок с 256-битной шиной и пропускной способностью на уровне 608 Гбайт/с.

В основе карты лежит GPU BMG-G31 с 32 ядрами Xe2, 256 матричными движками XMX и 32 блоками трассировки лучей. Карта поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x16 и обладает энергопотреблением 290 Вт. Для сравнения, у игровой Arc B580 с BMG-G21 имеются 20 ядер Xe2 и 12 Гбайт памяти, а её энергопотребление заявлено на уровне 190 Вт.

По данным Expreview, Arc Pro B70 в среднем на 45,8 % быстрее модели Arc B580 в восьми тестах 3DMark. Разница варьируется от 36,4 % в Speed Way до 51,7 % в Steel Nomad. Кроме того, она превосходит RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти в семи из восьми синтетических тестах.

Результаты в играх оказались более неоднозначными. При разрешении 2K в играх с растровой графикой Arc Pro B70 в среднем на 32,6 % быстрее, чем Arc B580. Наибольший прирост наблюдается в игре Marvel Rivals, где разница составляет 40,8 %. Однако в четырёх из пяти тестах с растровой графикой модель GeForce RTX 5060 Ti 16GB опережает Arc Pro B70, и только в Cyberpunk 2077 победу одерживает решение Intel.

В тестах с трассировкой лучей результаты Intel лучше. В среднем по пяти тестам с трассировкой лучей Arc Pro B70 на 40,2 % быстрее, чем Arc B580. Она также опережает RTX 5060 Ti 16GB в играх F1 25, Doom: The Dark Ages и Cyberpunk 2077. Карта Nvidia была быстрее в Assassin’s Creed Shadows и Monster Hunter Wilds, а значит, RTX 5060 Ti остаётся более производительной в большинстве игр.

Результаты показывают, что BMG-G31 значительно быстрее BMG-G21, но не настолько, чтобы можно было назвать Arc Pro B70 игровой видеокартой. Если бы Intel решила выпустить Arc B770 на её основе, как ожидали многие геймеры, компании, скорее всего, пришлось бы установить агрессивную цену ниже $429 — рекомендованной цены GeForce RTX 5060 Ti 16GB.