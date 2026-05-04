Meta✴ тестирует для Instagram✴ метку для контента, созданного с помощью ИИ

Meta✴ тестирует возможность использования метки AI creator, которая позволит авторам публикаций в социальной сети Instagram✴ самостоятельно идентифицировать себя как «создателя контента с использованием искусственного интеллекта».

Метка будет отображаться как в профилях авторов, так и рядом с их публикациями на видном месте в приложении. «Этот профиль публикует контент, который был создан или изменён с помощью ИИ», — говорится в сообщении.

Как сообщила Meta✴, новая метка — это попытка поднять планку прозрачности в отношении ИИ в Instagram✴. И формулировки к ней более чёткие, чем значки Meta✴ AI info («Информация об ИИ»), которые указывают на то, что данная публикация могла быть создана или отредактирована с помощью инструмента ИИ.

Вместе с тем, метки AI creator являются необязательными. То есть, многие пользователи соцсети по-прежнему могут столкнуться с контентом, созданным с помощью ИИ, хотя его автор предпочёл об этом умолчать. Как недавно отметила наблюдательная комиссия Meta✴, эти раскрытия информации применяются несколько хаотично, поскольку у Meta✴ пока нет возможностей для надёжного выявления в её приложениях контента, созданного с помощью искусственного разума.

Вместе с тем Meta✴ призывает всех, кто публикует контент, созданный с помощью ИИ, использовать эту функцию. «Эта метка укрепляет доверие, помогая вашей аудитории понять, что они видят в Instagram✴», — говорится в сообщении компании.