Meta✴ тестирует для Instagram✴ метку для контента, созданного с помощью ИИ

Meta тестирует возможность использования метки AI creator, которая позволит авторам публикаций в социальной сети Instagram самостоятельно идентифицировать себя как «создателя контента с использованием искусственного интеллекта».

Источник изображения: Meta

Метка будет отображаться как в профилях авторов, так и рядом с их публикациями на видном месте в приложении. «Этот профиль публикует контент, который был создан или изменён с помощью ИИ», — говорится в сообщении.

Как сообщила Meta, новая метка — это попытка поднять планку прозрачности в отношении ИИ в Instagram. И формулировки к ней более чёткие, чем значки Meta AI info («Информация об ИИ»), которые указывают на то, что данная публикация могла быть создана или отредактирована с помощью инструмента ИИ.

Вместе с тем, метки AI creator являются необязательными. То есть, многие пользователи соцсети по-прежнему могут столкнуться с контентом, созданным с помощью ИИ, хотя его автор предпочёл об этом умолчать. Как недавно отметила наблюдательная комиссия Meta, эти раскрытия информации применяются несколько хаотично, поскольку у Meta пока нет возможностей для надёжного выявления в её приложениях контента, созданного с помощью искусственного разума.

Вместе с тем Meta призывает всех, кто публикует контент, созданный с помощью ИИ, использовать эту функцию. «Эта метка укрепляет доверие, помогая вашей аудитории понять, что они видят в Instagram», — говорится в сообщении компании.

