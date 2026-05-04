Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды

Французский датамайнер j0nathan и проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) поделились закулисной информацией о мультиплеерной игре Assassin's Creed Invictus (кодовое название) от Ubisoft.

По данным j0nathan и Хендерсона, 30 апреля Ubisoft провела закрытое тестирование Assassin's Creed Invictus. Французский блогер утверждает, что игра «просто ужасна», может быть отложена (ожидается в 2026 году) или даже отменена.

По данным Хендерсона, Assassin's Creed Invictus действительно находится не в том состоянии, в каком ожидаешь увидеть игру по итогам нескольких лет разработки, однако участники тестирования и, похоже, Ubisoft, распознают её потенциал.

Осенью 2024 года j0nathan сообщил, что с точки зрения геймплея Assassin's Creed Invictus будет аналогом многопользовательской аркады на выбывание Fall Guys: Ultimate Knockout от студии Mediatonic.

Как передаёт Хендерсон, визуально Invictus на Fall Guys не похожа — игра выглядит как обычная Assassin's Creed, но предлагает на выбор несколько знаменитых ассасинов и знаковые локации из серии (например, из Mirage и Odyssey).

Если верить Хендерсону, разработку Invictus возглавляет команда ветеранов For Honor. Ubisoft надеется, что игра сможет повторить успех сетевого боевика, который даже спустя 10 лет после релиза остаётся прибыльным.

В январе Ubisoft анонсировала масштабную перезагрузку, в рамках которой перенесла и отменила по семь игр (в том числе ремейк Prince of Persia: The Sands of Time). Присоединение к ним Invictus информаторы Хендерсона исключить не могут.