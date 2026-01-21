Ubisoft отменила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time спустя пять лет после анонса

Почти готовый к релизу (дважды) многострадальный ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time отменён. Об этом сообщает официальный микроблог серии.

Напомним, переосмысление «Песков времени» должно было выйти ещё в январе 2021 года, но после нескольких переносов и смены разработчика игру отправили обратно на начальную стадию производства.

Прошлой осенью Ubisoft уточнила, что собирается выпустить ремейк The Sands of Time в первом квартале 2026 года. По слухам, релиз планировался 16 января, но игра дедлайн пропустила. Теперь понятно почему.

В обращении к фанатам разработчики заявили, что, несмотря на заложенный потенциал, не смогли достичь должного уровня качества, а тратить на ремейк ещё больше времени и денег было бы безответственно.

«Мы понимаем, что это горькое разочарование. Игра имеет огромное значение для фанатов и команд, которые над ней работали. <...> Это решение не означает, что мы отступаем от франшизы», — заверили разработчики.

После перезапуска производства за переосмысление «Песков времени» отвечали разработчики оригинальной игры из Ubisoft Montreal. С лета 2024 года им помогала Ubisoft Toronto (Far Cry 6, ремейк Splinter Cell).

Изначально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time разрабатывался для PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Целевые платформы отменённой версии названы так и не были.