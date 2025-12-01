Сегодня 01 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода мн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в недавнем подкасте Insider Gaming Weekly сообщил точную дату выхода многострадального ремейка культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, переосмысление «Песков времени» должно было выйти ещё пять лет назад, но после смены разработчика игру отправили на перезагрузку. Официально релиз планируется в первом квартале 2026 года (по слухам, в середине января).

Как сообщил Хендерсон в 41-м выпуске Insider Gaming Weekly со ссылкой на свои источники, в настоящее время премьера ремейка Prince of Persia: The Sands of Time заявлена на 16 января 2026 года.

По словам Хендерсона, старт маркетинговой кампании ожидается за месяц до релиза, так что появление игры на церемонии The Game Awards 2025 (стартует 12 декабря в 3:30 по Москве) имело бы смысл.

В то же время инсайдер Nate the Hate усомнился в премьере переосмысления «Песков времени» на TGA 2025. Хендерсон допустил, что Ubisoft может пропустить шоу, если не хочет, чтобы проект затерялся среди других анонсов.

Изначально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time разрабатывался для PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4 и Xbox One — к настоящему моменту актуальные целевые платформы неизвестны. По слухам, после перезапуска игру переделывают с нуля.

На днях в открытый доступ попала запись прошлогодней презентации ремейка для участников фокус-тестирования. Ubisoft заверила, что «с тех пор игра сильно изменилась» и команде «не терпится показать [игру] в следующем году».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time
Assassin's Creed Shadows пошла по пути Cyberpunk 2077 — Ubisoft отменила второе дополнение к игре
Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза
Теги: prince of persia: the sands of time, ubisoft, приключенческий экшен
prince of persia: the sands of time, ubisoft, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году 11 ч.
ИИ-модель Alibaba Qwen3-VL способна уловить почти все детали двухчасового видео, лишь раз его «просмотрев» 13 ч.
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза 15 ч.
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза 15 ч.
Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС 18 ч.
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver 21 ч.
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря 22 ч.
Инвесторы не спешат пугаться ИИ-пузыря — деньги в стартапы льются как прежде 23 ч.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 30-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 29-11 23:39
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании 22 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2025 года 8 ч.
Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB 14 ч.
Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать 14 ч.
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца 15 ч.
Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов 16 ч.
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 24 ч.
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит 24 ч.
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 30-11 00:31
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 29-11 18:57