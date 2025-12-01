Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в недавнем подкасте Insider Gaming Weekly сообщил точную дату выхода многострадального ремейка культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft.

Напомним, переосмысление «Песков времени» должно было выйти ещё пять лет назад, но после смены разработчика игру отправили на перезагрузку. Официально релиз планируется в первом квартале 2026 года (по слухам, в середине января).

Как сообщил Хендерсон в 41-м выпуске Insider Gaming Weekly со ссылкой на свои источники, в настоящее время премьера ремейка Prince of Persia: The Sands of Time заявлена на 16 января 2026 года.

По словам Хендерсона, старт маркетинговой кампании ожидается за месяц до релиза, так что появление игры на церемонии The Game Awards 2025 (стартует 12 декабря в 3:30 по Москве) имело бы смысл.

В то же время инсайдер Nate the Hate усомнился в премьере переосмысления «Песков времени» на TGA 2025. Хендерсон допустил, что Ubisoft может пропустить шоу, если не хочет, чтобы проект затерялся среди других анонсов.

Изначально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time разрабатывался для PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4 и Xbox One — к настоящему моменту актуальные целевые платформы неизвестны. По слухам, после перезапуска игру переделывают с нуля.

На днях в открытый доступ попала запись прошлогодней презентации ремейка для участников фокус-тестирования. Ubisoft заверила, что «с тех пор игра сильно изменилась» и команде «не терпится показать [игру] в следующем году».