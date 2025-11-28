«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Французский издатель и разработчик Ubisoft прокомментировал недавнюю утечку внутреннего показа многострадального ремейка культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time.

Напомним, на днях российские фанаты опубликовали запись прошедшей весной 2024 года презентации ремейка для участников закрытого тестирования. По требованию Ubisoft ролик быстро удалили (копию можно посмотреть здесь).

Официальный аккаунт Prince of Persia в X прокомментировал публикацию автора фанатского микроблога Prince of Persia Universe, которому увиденное в утечке пришлось по душе.

«Рады слышать, что вам понравилось, хоть публиковаться это и не должно было. Кадры были взяты с мероприятия, которое мы провели в начале 2024 года, чтобы получить отзывы от участников сообщества», — подчеркнули разработчики.

По словам официального микроблога Prince of Persia, «с тех пор игра сильно изменилась». Команде из Ubisoft Montreal и Ubisoft Toronto «не терпится показать [ремейк] в следующем году».

Ранее портал Insider Gaming сообщал, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time якобы будет повторно представлен 12 декабря (старт в 3:30 по Москве) на церемонии The Game Awards 2025 и выйдет в середине января 2026 года.

Ремейк «Песков времени» должен был выйти ещё в январе 2021-го, но после ряда переносов и смены разработчика производство перезапустили. Официально релиз запланирован на первый квартал 2026 года.