Новости Software
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру

Французский издатель и разработчик Ubisoft до сих пор повторно не представил многострадальный ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time, однако, похоже, ждать осталось недолго.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, переосмысление «Песков времени» должно было выйти ещё в январе 2021 года, но после нескольких переносов и смены разработчика игру отправили обратно на начальную стадию производства.

В недавнем финансовом отчёте Ubisoft уточнила, что всё ещё планирует выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time в первом квартале 2026 года (то есть с 1 января по 31 марта), однако с презентацией игры не спешит.

В недавнем подкасте Insider Gaming Weekly старший редактор Insider Gaming Майк Стро (Mike Straw) со ссылкой на источники издания уточнил сроки релиза многострадального переосмысления «Песков времени».

По данным информаторов Insider Gaming, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time будет повторно представлен 12 декабря (старт в 3:30 по Москве) на церемонии The Game Awards 2025 и выйдет в середине января 2026 года.

За производство переосмысления «Песков времени» отвечают разработчики оригинальной игры из Ubisoft Montreal. С прошлого лета им помогает ещё одна канадская студия Ubisoft — Ubisoft Toronto (Far Cry 6, ремейк Splinter Cell).

Изначально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time разрабатывался для PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. По слухам, после перезапуска производства игру переделывают с нуля.

Теги: prince of persia: the sands of time, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен
