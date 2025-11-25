Сегодня 25 ноября 2025
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft не спешит показывать ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time, но благодаря новой утечке у фанатов появилась возможность взглянуть на наработки Ubisoft Montreal по многострадальному проекту.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Фанатская группа Prince of Persia в VK опубликовала запись внутренней презентации ремейка The Sands of Time для участников фокус-тестирования. Встреча прошла в сервисе Microsoft Teams весной 2024 года.

Десятиминутное видео демонстрирует видение переосмысления глазами Ubisoft Montreal, ранние наработки по моделям Принца и принцессы Фары, а также геймплей прототипа игры (окружение представлено в виде блоков).

Согласно тексту слайдов с презентации, разработчики ремейка прокачали боевую систему (новые приёмы, улучшение боссов), с нуля пересобрали и расширили мир (две новые локации), сделали управление интуитивнее и удобнее.

Фара в переосмыслении «Песков времени» — умелая воительница, которую больше не нужно защищать в бою. Героиня обучилась новым кооперативным атакам и играет ключевую роль в решении головоломок. Поиграть за принцессу не дадут.

Первый взгляд на обновлённых Фару и Принца

Первый взгляд на обновлённых Фару и Принца

Стоит отметить, что видео внутренней презентации не отличается высоким качеством и плавной работой. Кроме того, в ролике фигурирует незаконченная версия игры более чем полуторагодичной давности.

Официально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time запланирован на первый квартал 2026 года. По слухам, игра будет представлена 12 декабря на церемонии The Game Awards 2025 и выйдет в середине января.

Теги: prince of persia: the sands of time, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен
