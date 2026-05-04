За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора

Астрономы уточнили параметры сверхскопления галактик Вела. Объект диаметром 300 млн световых лет — почти в 3 000 раз больше Млечного Пути — содержит около 33 800 трлн солнечных масс и сопоставим со сверхскоплениями Ланиакея и Шепли, а по гравитационному влиянию превосходит даже Великий аттрактор. Сверхскопление находится примерно в 870 млн световых лет от Земли, в направлении плоскости Млечного Пути — в так называемой зоне избегания.

Источник изображения: S. Stolovy / NASA, JPL-Caltech, Spitzer Science Center, Caltech

Сверхскопление Вела обнаружили в 2016 году. Уже тогда группа под руководством Рене Краан-Кортевег (Renée C. Kraan-Korteweg) из Кейптаунского университета (University of Cape Town) знала, что изучаемый объект исключительно массивен, однако прежней оценки его массы было недостаточно, чтобы объяснить наблюдаемые движения галактик в нашем уголке Вселенной. Новую работу возглавила Эмбер Холлингер (Amber Hollinger) из Университета Клода Бернара Лион 1 (Université Claude Bernard Lyon 1).

Объект расположен вблизи плоскости Млечного Пути, в так называемой зоне избегания. Этот участок занимает около 20 % всего неба и долгое время оставался почти недоступным для астрономов. Межзвёздная пыль в диске Млечного Пути либо полностью поглощает свет далёких галактик, либо ослабляет его и вызывает заметное покраснение, когда сильнее гасится синяя часть спектра, чем красная.

Группа Краан-Кортевег использовала 65 518 измерений расстояний до галактик из последней версии каталога CosmicFlows, который ведут астрономы из Франции и с Гавайев. К ним добавили 8 283 новых измерений красного смещения для галактик у плоскости Млечного Пути. Дополнительные наблюдения провели на большом оптическом телескопе (SALT) и радиотелескопе MeerKAT, оба установлены в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Радиотелескоп MeerKAT смог обнаружить галактики прямо в зоне избегания по радиоизлучению содержащегося в них нейтрального водорода — эти волны почти беспрепятственно проходят сквозь пылевой диск Млечного Пути.

На объёмной модели ближайших сверхскоплений галактик слева видны два плотных ядра Велы — «скрытого гиганта», долго ускользавшего от наблюдений из-за пылевых облаков Млечного Пути. Тонкие линии показывают маршруты движения галактик, а воронки обозначают области, где материя собирается под действием гравитации. Источник изображения: Dr Jérôme Léca / RSA Cosmos, St Etienne

Уточнённые параметры показали, что Вела по массе сравнима со сверхскоплением Шепли, которое находится в 650 млн световых лет от Земли. В состав сверхскопления входят более 20 отдельных скоплений галактик. Они объединяются в две протяжённые плоские структуры (в космологии такие образования называют «стенами») с плотным массивным ядром в каждой. Обе «стены» медленно сближаются под действием взаимного гравитационного притяжения. Большие сверхскопления формируют так называемые космические потоки — едва заметные движения галактик к крупным центрам масс на расстояниях в сотни миллионов и даже миллиарды световых лет.

Один из таких центров масс — Великий аттрактор. Он тоже скрыт пылевым диском Млечного Пути и связан со сверхскоплением Ланиакея, крошечной частью которого является наша галактика. Ещё одним подобным центром считается уже упомянутое сверхскопление Шепли. Прежней оценки массы Велы не хватало, чтобы объяснить наблюдаемые потоки. Уточнённые параметры закрыли этот пробел и показали, что гравитационное влияние Велы даже сильнее, чем у Великого аттрактора.

«Это открытие помогает завершить карту ближней Вселенной. Впервые мы отчётливо видим одного из главных гравитационных игроков, скрытого нашей галактикой», — говорится в заявлении исследователей. Группа Краан-Кортевег присвоила сверхскоплению неофициальное название «Вела-Банзи». На языке коса (isiXhosa), распространённом в ЮАР, оно переводится как «широко раскрывающийся».

Теги: космос, галактика, млечный путь, сверхскопление, вселенная
