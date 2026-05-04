Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games сообщили о достижении важного этапа производства своей гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6.

Как стало известно, за две недели до релиза Forza Horizon 6 ушла на золото — мастер-диск с финальной версией отправляется в печать и на загрузку в сервисы цифровой дистрибуции, а основная часть разработки завершена.

Обычно «озолочение» игры гарантирует неизменность даты её выхода, но бывали и исключения. Похоже, переносить Forza Horizon 6 не собираются — разработчики объявили о старте предзагрузки в Microsoft Store и на консолях Xbox.

Для установки Forza Horizon 6 понадобятся 135/130 Гбайт свободного места на Xbox Series X/S и 160 Гбайт (SSD) на ПК. С полной версией системных требований игры можно ознакомиться в мартовской заметке.

Создатели также подтвердили плейлисты двух из девяти радиостанций в Forza Horizon 6 (Horizon Bass Arena, Horizon XS) и два режима работы игры на Xbox Series X и S — качества и производительности.

В режиме качества на Xbox Series X игра предложит 4K и 30 кадров/с, а в режиме производительности — динамическое 4K и 60 кадров/с. Показатели на Xbox Series S: динамическое 1440p / 30 кадров/с и динамическое 1080p / 60 кадров/с.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 доберётся в 2026 году. В состав премиального издания за $100 входит доступ к игре с 15 мая.