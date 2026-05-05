Илон Маск отделается выплатой штрафа в размере $1,5 млн по делу о покупке Twitter

Четыре года назад Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерениях купить социальную сеть Twitter, но сделал он это уже после того, как сконцентрировал в своих руках более 5 % ей акций. Несвоевременное уведомление регуляторов о превышении этого порога сформировало условия для обогащения миллиардера, а потому SEC пыталась привлечь его к ответственности. В итоге Маск отделается штрафом в размере $1,5 млн.

Это следует из совместного обращения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и представляющего интересы Илона Маска траста к федеральному судье Спаркл Сукнанан (Sparkle Sooknanan), на которое ссылаются зарубежные СМИ. Соглашение сторон предусматривает выплату указанным трастом штрафа в размере $1,5 млн, после чего SEC откажется от своих претензий к Маску. Ранее ведомство настаивало, что из-за задержки в уведомлении по поводу концентрации в руках миллиардера более 5 % акций Twitter он обогатился минимум на $150 млн, получив возможность скупать акции компании по более выгодному курсу. Прежние требования SEC как раз подразумевали выплату Маском $200 млн, включая персональный штраф и сумму полученной выгоды в размере $150 млн.

Илон Маск, по условиям соглашения, не должен нести персональную ответственность за свои действия, а также не должен признавать свою вину — хотя он и не собирался этого делать. По словам адвоката Алекса Спиро (Alex Spiro), отказ Маска согласиться с требованиями SEC по выплате $200 млн привёл к заключению «мировой» на новых условиях, ведомство сняло все обвинения с миллиардера по этому делу. Назначенный штраф в размере $1,5 млн Спиро назвал «небольшим», он также подчеркнул, что от Маска не требуется признание своей вины, а дело против него закрыто. Соглашение ещё должно быть закреплено подписью федерального судьи Спаркл Сукнанан, которая в феврале отвергла ходатайство Маска о прекращении дела.

Напомним, при подготовке заявления о намерениях купить Twitter весной 2022 года Илон Маск на 11 дней просрочил подачу уведомления в SEC о наличии у него более 5 % акций данной компании. Регулятор считает, что задержка позволила Маску купить акций Twitter на сумму более $500 млн по более выгодному курсу, чем прочим участникам рынка уже после соответствующих признаний, и он в итоге сэкономил не менее $150 млн. Когда Маск признался в намерениях купить Twitter, акции компании выросли в цене на 27 %. Далее последовали несколько месяцев, на протяжении которых Маск пытался сбить цену Twitter, но угроза судебного принуждения в итоге привела к тому, что в октябре 2022 года он заплатил за активы социальной сети изначально оговорённые $44 млрд.

Эксперты на такой исход противостояния SEC и Маска отреагировали по-разному. Кто-то увидел в уменьшении штрафа до $1,5 млн подтверждение «неприкасаемости» Маска из-за его былой близости к действующему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). Прочие отметили, что умеренная сумма штрафа, напротив, должна символизировать неотвратимость наказания даже для таких околополитических фигур в США.