Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Илон Маск отделается выплатой штрафа в р...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск отделается выплатой штрафа в размере $1,5 млн по делу о покупке Twitter

Четыре года назад Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерениях купить социальную сеть Twitter, но сделал он это уже после того, как сконцентрировал в своих руках более 5 % ей акций. Несвоевременное уведомление регуляторов о превышении этого порога сформировало условия для обогащения миллиардера, а потому SEC пыталась привлечь его к ответственности. В итоге Маск отделается штрафом в размере $1,5 млн.

Источник изображения: Unsplash, Dima Solomin

Источник изображения: Unsplash, Dima Solomin

Это следует из совместного обращения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и представляющего интересы Илона Маска траста к федеральному судье Спаркл Сукнанан (Sparkle Sooknanan), на которое ссылаются зарубежные СМИ. Соглашение сторон предусматривает выплату указанным трастом штрафа в размере $1,5 млн, после чего SEC откажется от своих претензий к Маску. Ранее ведомство настаивало, что из-за задержки в уведомлении по поводу концентрации в руках миллиардера более 5 % акций Twitter он обогатился минимум на $150 млн, получив возможность скупать акции компании по более выгодному курсу. Прежние требования SEC как раз подразумевали выплату Маском $200 млн, включая персональный штраф и сумму полученной выгоды в размере $150 млн.

Илон Маск, по условиям соглашения, не должен нести персональную ответственность за свои действия, а также не должен признавать свою вину — хотя он и не собирался этого делать. По словам адвоката Алекса Спиро (Alex Spiro), отказ Маска согласиться с требованиями SEC по выплате $200 млн привёл к заключению «мировой» на новых условиях, ведомство сняло все обвинения с миллиардера по этому делу. Назначенный штраф в размере $1,5 млн Спиро назвал «небольшим», он также подчеркнул, что от Маска не требуется признание своей вины, а дело против него закрыто. Соглашение ещё должно быть закреплено подписью федерального судьи Спаркл Сукнанан, которая в феврале отвергла ходатайство Маска о прекращении дела.

Напомним, при подготовке заявления о намерениях купить Twitter весной 2022 года Илон Маск на 11 дней просрочил подачу уведомления в SEC о наличии у него более 5 % акций данной компании. Регулятор считает, что задержка позволила Маску купить акций Twitter на сумму более $500 млн по более выгодному курсу, чем прочим участникам рынка уже после соответствующих признаний, и он в итоге сэкономил не менее $150 млн. Когда Маск признался в намерениях купить Twitter, акции компании выросли в цене на 27 %. Далее последовали несколько месяцев, на протяжении которых Маск пытался сбить цену Twitter, но угроза судебного принуждения в итоге привела к тому, что в октябре 2022 года он заплатил за активы социальной сети изначально оговорённые $44 млрд.

Эксперты на такой исход противостояния SEC и Маска отреагировали по-разному. Кто-то увидел в уменьшении штрафа до $1,5 млн подтверждение «неприкасаемости» Маска из-за его былой близости к действующему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). Прочие отметили, что умеренная сумма штрафа, напротив, должна символизировать неотвратимость наказания даже для таких околополитических фигур в США.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Маск начал «чистку» X после слияния с xAI и SpaceX
Суд признал, что «глупые твиты» Илона Маска перед покупкой Twitter привели к убыткам инвесторов
SEC и Илон Маск ищут досудебное решение по делу о покупке Twitter
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей
Samsung сменила главу телевизионного подразделения — китайские конкуренты давят всё сильнее
Японский производитель унитазов неожиданно заработал на буме ИИ и дефиците памяти
Теги: twitter, илон маск, sec, судебное разбирательство, штраф
twitter, илон маск, sec, судебное разбирательство, штраф
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 10 ч.
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 13 ч.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 14 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 15 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 15 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 15 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 16 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 19 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 19 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 20 ч.
Илон Маск отделается выплатой штрафа в размере $1,5 млн по делу о покупке Twitter 2 ч.
Создатель Roomba представил Familiar — робота-питомца с локальным ИИ и «собственным характером» 3 ч.
Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля 4 ч.
Хакер вывел из кошелька Grok токены на сумму $204 000, но потом добровольно вернул их 5 ч.
Новая статья: Обзор OnePlus Nord 6: смартфон среднего класса почти с флагманской мощью 8 ч.
Samsung, SK hynix и Micron начали разрабатывать DDR6 — первые модули ожидаются в продаже в 2028–2029 годах 9 ч.
Cerebras объявила о запуске IPO с оценкой капитализации в $26 млрд 9 ч.
Новая статья: Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей 9 ч.
Минпромторг РФ рассказал, что ассортимент не пострадает от исключения Acer, Asus и других из списка параллельного импорта 11 ч.
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели 11 ч.