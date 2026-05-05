Samsung представила сверхъяркий мобильный экран и дисплей с датчиками здоровья

Подразделение Samsung Display продемонстрировало на выставке SID Display Week 2026 предназначенную для мобильных устройств OLED-панель повышенной яркости и дисплей со встроенными датчиками здоровья, благодаря которому смартфон сможет заменить умные часы.

Источник изображения: youtube.com/@SamsungDisplay

В режиме повышенной яркости новый OLED-дисплей Flex Chroma Pixel достигает 3000 кд/м2, и этого более чем достаточно для комфортной работы на открытом воздухе. Кроме того, он охватывает 96 % цветового пространства BT.2020 — это новый стандарт, установленный Международным союзом электросвязи. Таких показателей корейский производитель добился за счёт новых материалов для дисплеев и собственной технологии LEAD — при этом не пришлось идти на компромиссы в аспектах потребления энергии и срока службы панели.

Ещё одна важная новинка — панель под названием Sensor OLED. Этот 6,8-дюймовый дисплей, который подходит для работы на смартфоне, не только выводит изображение, но и может использоваться для измерения жизненных показателей: частоты сердечных сокращений и артериального давления. Органические фотодиоды встроены непосредственно в дисплей Sensor OLED — для измерения кровотока они используют излучаемый экраном свет, и необходимость в дополнительном оборудовании, например, в смарт-часах отпадает. При этом Samsung удалось добиться плотности в 500 пикселей на дюйм.

Наконец, дисплей Sensor OLED имеет поддержку технологии Flex Magic Pixel — это аналог Privacy Display в Galaxy S26 Ultra: экран скрывает конфиденциальные данные при попытке посмотреть на экран сбоку, оставляя прочий контент видимым. О намерении использовать панели нового поколения в серийных смартфонах Samsung пока не сообщила ничего.

