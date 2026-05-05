Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы

Несколько месяцев назад британские власти в соответствии с «Законом о безопасности в интернете» начали вводить более строгие требования к проверке возраста. Недавние исследования, однако, показали, что это не помогает в полной мере защитить детей от опасных материалов — в отдельных случаях приложение можно обмануть, подрисовав себе усы.

Возрастные ограничения — мера, которая не всегда срабатывает даже офлайн, чего уж говорить об онлайновых способах проверить возраст пользователя. Установленные ограничения относительно легко обходятся, показало проведённое британской правозащитной организацией Internet Matters исследование.

Эксперты опросили более тысячи детей и их родителей в Великобритании. Отдельные положительные эффекты от введённых властями мер исследователи, конечно, установили, но некоторые дети сообщили, что это скорее препятствие, которое легко обойти, а не нечто, способное защитить их. Целых 46 % опрошенных малолетних респондентов признались, что механизмы проверки возраста легко обойти, и лишь 17 % опрошенных не смогли этого сделать.

Способы обхода ограничительных мер оказались разнообразными: вместо видеоселфи дети отправляли изображения игровых персонажей, вводили на платформах не соответствующие действительности даты рождения или показывали чужие документы. В отдельных случаях было достаточно нарисовать у себя на лице усы. Впрочем, лишь 32 % из опрошенных детей сказали, что им действительно удалось обмануть средства проверки возраста онлайн.

Введённый закон, указывают правозащитники, эффективен ровно настолько, насколько позволяют родители: в 17 % случаев они сами помогали детям обходить ограничения, и ещё 9 % позволяли им это делать самостоятельно, закрывая на действия детей глаза. И 49 % детей признались, что сталкивались в вредоносными материалами в интернете — то есть находили их, не обходя никаких защитных мер. Для решения проблемы авторы исследования предлагают более решительные действия как со стороны властей, так и со стороны онлайн-отрасли.