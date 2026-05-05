Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Дети научились обходить проверки возраст...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы

Несколько месяцев назад британские власти в соответствии с «Законом о безопасности в интернете» начали вводить более строгие требования к проверке возраста. Недавние исследования, однако, показали, что это не помогает в полной мере защитить детей от опасных материалов — в отдельных случаях приложение можно обмануть, подрисовав себе усы.

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Источник изображения: Pavol Štugel / unsplash.com

Источник изображения: Pavol Štugel / unsplash.com

Возрастные ограничения — мера, которая не всегда срабатывает даже офлайн, чего уж говорить об онлайновых способах проверить возраст пользователя. Установленные ограничения относительно легко обходятся, показало проведённое британской правозащитной организацией Internet Matters исследование.

Эксперты опросили более тысячи детей и их родителей в Великобритании. Отдельные положительные эффекты от введённых властями мер исследователи, конечно, установили, но некоторые дети сообщили, что это скорее препятствие, которое легко обойти, а не нечто, способное защитить их. Целых 46 % опрошенных малолетних респондентов признались, что механизмы проверки возраста легко обойти, и лишь 17 % опрошенных не смогли этого сделать.

Способы обхода ограничительных мер оказались разнообразными: вместо видеоселфи дети отправляли изображения игровых персонажей, вводили на платформах не соответствующие действительности даты рождения или показывали чужие документы. В отдельных случаях было достаточно нарисовать у себя на лице усы. Впрочем, лишь 32 % из опрошенных детей сказали, что им действительно удалось обмануть средства проверки возраста онлайн.

Введённый закон, указывают правозащитники, эффективен ровно настолько, насколько позволяют родители: в 17 % случаев они сами помогали детям обходить ограничения, и ещё 9 % позволяли им это делать самостоятельно, закрывая на действия детей глаза. И 49 % детей признались, что сталкивались в вредоносными материалами в интернете — то есть находили их, не обходя никаких защитных мер. Для решения проблемы авторы исследования предлагают более решительные действия как со стороны властей, так и со стороны онлайн-отрасли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Приложение ЕС для проверки возраста провалило публичные тесты на безопасность
Европейское приложение для верификации возраста пользователей готово к запуску
Discord объяснил, почему большинству пользователей не придётся проходить проверку возраста
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток
OpenAI добавила в Codex анимированных ИИ-«питомцев» для напоминаний о ходе работы — пока на Windows и macOS
Теги: великобритания, дети, возрастные ограничения
великобритания, дети, возрастные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store 19 мин.
Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы 23 мин.
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник 2 ч.
Новая Call of Duty впервые за 13 лет не выйдет на PS4 — консоли прошлого поколения остались в прошлом 2 ч.
Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов 2 ч.
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске 3 ч.
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 12 ч.
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 15 ч.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 16 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 17 ч.
Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд 24 мин.
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз 59 мин.
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня 2 ч.
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже 2 ч.
Samsung представила сверхъяркий мобильный экран и дисплей с датчиками здоровья 2 ч.
Немецкий разработчик энергохранилищ для ИИ ЦОД CMBlu Energy привлёк €50 млн инвестиций при капитализации €1 млрд 2 ч.
Будущие iPhone и Mac могут получить процессоры производства Intel и Samsung 2 ч.
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели 3 ч.
Илон Маск отделается выплатой штрафа в размере $1,5 млн по делу о покупке Twitter 4 ч.
Создатель Roomba представил Familiar — робота-питомца с локальным ИИ и «собственным характером» 5 ч.