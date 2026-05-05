Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Россияне начали жаловаться на предпраздн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета

Жители московского региона, Санкт-Петербурга и других регионов России начали сообщать о перебоях в работе мобильного интернета; массовые жалобы стали фиксироваться на платформах Downtetector и «Сбой.рф».

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Источник изображения: Panagiotis Falcos / unsplash.com

Источник изображения: Panagiotis Falcos / unsplash.com

Жалобы стали поступать сегодня, 5 мая, около 8:00 мск — в Москве начались перебои в работе операторов МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и виртуального оператора Yota; в Московской области не работает интернет в сети T2. Отказываются открываться даже сайты из «белых списков». Проблемы с оплатой и сбои в работе терминалов начали проявляться ещё накануне вечером. Жалобы, помимо двух столиц, поступают из Тюменской, Челябинской и Иркутской областей, а также из республик Татарстан и Марий Эл.

Ранее операторы мобильной связи уведомили абонентов, что с 5 по 9 мая работа мобильного интернета в Москве будет ограничена — подтверждено получение таких сообщений от МТС, T2 и «Билайна». Служба «Яндекс Go», предлагающая услуги вызова такси, аренды электросамокатов и доставки еды, предупредила, что сервисы в столице могут работать некорректно. «Сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ», — такое уведомление появилось при открытии приложения сервиса.

«Сбер» также предупредил россиян о возможных неполадках в работе его служб. «В ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой SMS. Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами», — сообщили в банке. Сложности при входе в приложения «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес», а также задержки с получением SMS вызваны не перебоями в работе систем банка, а «особенностями связи в моменте».

Клиентам рекомендуется подключаться через Wi-Fi — направляемые клиентам SMS-коды сохраняются в мобильном приложении в разделе «История операций». Чтобы исключить проблемы, рекомендовано настроить альтернативные способы входа — по PIN- или QR-коду. В обычном режиме будут работать отделения и банкоматы — в первую очередь размещённые в офисах банка.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге тоже грядут отключения мобильного интернета и СМС, предупредили операторы
Москвичей лишат мобильного интернета и SMS на майские праздники
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем
Теги: мобильная связь, россия, отключение
мобильная связь, россия, отключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила 60 мин.
Генераторы изображений стали главным драйвером роста ИИ-чат-ботов 2 ч.
iOS 26.5 добавит в iPhone кроссплатформенное шифрование RCS-сообщений 2 ч.
Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store 3 ч.
Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы 3 ч.
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник 4 ч.
Новая Call of Duty впервые за 13 лет не выйдет на PS4 — консоли прошлого поколения остались в прошлом 4 ч.
Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов 4 ч.
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске 5 ч.
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 14 ч.
Аналог Face ID без выреза в экране: стартап Metalenz показал подэкранную систему распознавания лица 14 мин.
OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала 17 мин.
Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета 34 мин.
Microsoft поделится Azure Integrated HSM с OCP для укрепления аппаратной защиты облаков 48 мин.
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 % 2 ч.
Власти ЮАР использовали ИИ при создании закона о регулировании ИИ — результат предсказуем 2 ч.
Китай на пути к отказу от импортных кремниевых пластин — локализация достигнет 70 % к концу года 2 ч.
Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд 3 ч.
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз 3 ч.
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня 4 ч.