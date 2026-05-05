Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета

Жители московского региона, Санкт-Петербурга и других регионов России начали сообщать о перебоях в работе мобильного интернета; массовые жалобы стали фиксироваться на платформах Downtetector и «Сбой.рф».

Жалобы стали поступать сегодня, 5 мая, около 8:00 мск — в Москве начались перебои в работе операторов МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и виртуального оператора Yota; в Московской области не работает интернет в сети T2. Отказываются открываться даже сайты из «белых списков». Проблемы с оплатой и сбои в работе терминалов начали проявляться ещё накануне вечером. Жалобы, помимо двух столиц, поступают из Тюменской, Челябинской и Иркутской областей, а также из республик Татарстан и Марий Эл.

Ранее операторы мобильной связи уведомили абонентов, что с 5 по 9 мая работа мобильного интернета в Москве будет ограничена — подтверждено получение таких сообщений от МТС, T2 и «Билайна». Служба «Яндекс Go», предлагающая услуги вызова такси, аренды электросамокатов и доставки еды, предупредила, что сервисы в столице могут работать некорректно. «Сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ», — такое уведомление появилось при открытии приложения сервиса.

«Сбер» также предупредил россиян о возможных неполадках в работе его служб. «В ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой SMS. Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами», — сообщили в банке. Сложности при входе в приложения «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес», а также задержки с получением SMS вызваны не перебоями в работе систем банка, а «особенностями связи в моменте».

Клиентам рекомендуется подключаться через Wi-Fi — направляемые клиентам SMS-коды сохраняются в мобильном приложении в разделе «История операций». Чтобы исключить проблемы, рекомендовано настроить альтернативные способы входа — по PIN- или QR-коду. В обычном режиме будут работать отделения и банкоматы — в первую очередь размещённые в офисах банка.