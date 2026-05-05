Аналог Face ID без выреза в экране: стартап Metalenz показал подэкранную систему распознавания лица

Apple много лет пытается избавить iPhone от выреза для Face ID, но до сих пор не преуспела в этом. Решение удалось найти стартапу Metalenz, который разработал надёжную систему идентификации пользователя по лицу, не требующей выреза, и функционирующей прямо под поверхностью действующего OLED-дисплея.

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

Система от Metalenz получила название Polar ID Under Display — она работает, располагаясь под активным OLED-экраном, обеспечивая высокую надёжность идентификации и не испытывая потребности в создании выреза. И она достаточно надёжна для привязки к системам совершения платежей, утверждает разработчик.

Чтобы добиться такого результата, инженеры Metalenz отказались от традиционных камер в пользу метаповерхности — массива плоских оптических элементов, предназначенных для работы с поляризованным светом. Эта схема делает безуспешными попытки мошенников пройти аутентификацию на такой системе; и свечение OLED-дисплея ей не помеха.

Современные решения требует для достижения того же результата относительно громоздкого оборудования — поэтому, в частности, Apple не отказалась от выреза в экране и была вынуждена адаптировать его под функцию Dynamic Island; а производители Android-смартфонов в большей части вообще отказались от надёжных в обращении технологий разблокировки по лицу. Metalenz продемонстрировала на выставке Display Week в Лос-Анджелесе свою технологию в действии — она может быстро перебраться в серийные устройства под управлением Android. Вероятно, уже скоро они вообще избавятся от вырезов.

Теги: metalenz, лицо, идентификация
