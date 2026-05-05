Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что Китай не должен иметь доступ к «новейшим и самым совершенным» технологиям графических процессоров для искусственного интеллекта, в частности к линейкам Blackwell и Rubin. По его словам, США должны быть лидерами в области технологий искусственного интеллекта. Как сообщает Nikkei Asia, Хуанг заявил, что Nvidia «полностью поддерживает идею о том, что США должны быть первыми и лучшими в этой области».

Глава Nvidia выступил на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе, в которой приняли участие банкиры, бизнесмены и инвесторы. Он заявил, что глобальное распространение американских ускорителей искусственного интеллекта способствует увеличению налоговых поступлений, что укрепляет экономику, а это, в свою очередь, поддерживает национальную безопасность. В то же время Хуанг подчеркнул, что Китай не должен получать «новейшие и самые совершенные» ускорители искусственного интеллекта, такие как Blackwell текущего поколения или Rubin следующего поколения. Таким образом США сохраняют своё лидерство в передовых моделях искусственного интеллекта.

Ещё в ноябре правительство США разрешило продажу процессоров Nvidia H200 (Hopper) одобренным клиентам в Китае при условии, что компания будет отчислять 25 % с этих продаж в пользу правительства США. В феврале Nvidia подтвердила, что получила заказы от клиентов в Китайской Народной Республике. Однако на последней телефонной конференции Nvidia сообщила, что в последнее время не поставляла процессоры H200 китайским клиентам. Для сравнения, компания AMD, которая также получила разрешение на продажу своих ускорителей Instinct MI308X, продала своим клиентам в Китае графических процессоров для искусственного интеллекта на сумму $390 млн.

Недавно Хуанг признал, что доля Nvidia на рынке ускорителей искусственного интеллекта в Китае упала до нуля, а значит, в первом календарном квартале 2026 года компания не поставила в КНР ни одного графического процессора H200. Возможно, у Nvidia есть причины не поставлять графические процессоры Hopper в Китай. И Hopper, и Blackwell выпускаются на тех же фабриках и производственных линиях TSMC, поддерживающих техпроцесс N4/N5. Поскольку производственные мощности ограничены, Nvidia больше заинтересована в продаже более продвинутых и дорогих чипов Blackwell своим клиентам в США, а также в том, чтобы не платить 25 % в пользу правительства США как при продаже Hopper клиентам в Китае.

Как только Nvidia нарастит производство графических процессоров Rubin следующего поколения по технологии N3 от TSMC, тайваньская компания сможет выделить больше мощностей по техпроцессу N4/N5 для производства чипов Hopper.

Ранее в этом году Дженсен Хуанг заявил, что клиенты Nvidia в Китае получат графические процессоры Blackwell в срок, но не стал вдаваться в подробности. Вероятно, это означает, что, когда чипы Rubin нового поколения станут широко доступны, клиентам в КНР будут поставляться упрощённые версии Blackwell.