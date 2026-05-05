Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля

В конце прошлого года глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) донёс до высшего политического руководства США мысль о необходимости наладить поставки в Китай более совершенных ИИ-ускорителей по сравнению с теми, что были там доступны в условиях санкций. Теперь он утверждает, что доля Nvidia в Китае опустилась до нуля.

Напомним, что формальное разрешение американских властей наладить поставки ускорителей Nvidia H200 с одной стороны, запуталось в бюрократических процедурах в США, а с другой — наткнулось на противодействие китайских чиновников, которые начали запрещать их импорт и использование крупными местными компаниями. При этом усилия по импортозамещению ИИ-ускорителей в КНР привели к экспансии местных разработчиков чипов. Недавно Дженсен Хуанг в очередной раз заявил: «В Китае, мы теперь упали до нуля. Уступка целого рынка размером с Китай, вероятно, не имеет большого стратегического смысла, поэтому я думаю, что это уже в значительной степени привело к обратным результатам. Возможно, в то время это имело смысл, но я думаю, что политика действительно должна быть динамичной и идти в ногу со временем».

Заявления главы Nvidia в ходе очередного интервью цитирует ресурс Tom’s Hardware. Дженсен Хуанг добавил: «Думаю, будет справедливо сказать, что имеет смысл сочетать на китайском рынке присутствие американских и прочих компаний». По оценкам аналитиков Bernstein, китайские поставщики ИИ-ускорителей стремятся покрыть до 80 % потребностей местного рынка, поэтому доля Nvidia в обозримой перспективе сократится до 8 %. Глава компании в своей статистике учитывает прямые поставки чипов производителем в Китай, поэтому его оценки положения своего детища на местном рынке могут отличаться от сторонних данных.

Дженсен Хуанг сравнил инфраструктуру ИИ с пятислойным пирогом, добавив, что ускорители являются только одним из этих слоёв. Во многих аспектах Китай располагает необходимыми ресурсами для успеха в этой сфере: дешёвой энергией и талантливыми специалистами. «Количество исследователей в области ИИ в Китае весьма велико, и это одно из их национальных достояний», — отметил Хуанг. Как известно, он является противником экспортных ограничений на поставку ИИ-ускорителей в Китай, поскольку убеждён, что это лишь мотивирует местные компании создавать альтернативы западным чипам, а американские технологии в этом случае теряют своё влияние на местном рынке. Понятно, что в данном случае он является заинтересованным лицом, но доля истины в его утверждениях есть.