Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Глава Nvidia заявил, что доля компании н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля

В конце прошлого года глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) донёс до высшего политического руководства США мысль о необходимости наладить поставки в Китай более совершенных ИИ-ускорителей по сравнению с теми, что были там доступны в условиях санкций. Теперь он утверждает, что доля Nvidia в Китае опустилась до нуля.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Напомним, что формальное разрешение американских властей наладить поставки ускорителей Nvidia H200 с одной стороны, запуталось в бюрократических процедурах в США, а с другой — наткнулось на противодействие китайских чиновников, которые начали запрещать их импорт и использование крупными местными компаниями. При этом усилия по импортозамещению ИИ-ускорителей в КНР привели к экспансии местных разработчиков чипов. Недавно Дженсен Хуанг в очередной раз заявил: «В Китае, мы теперь упали до нуля. Уступка целого рынка размером с Китай, вероятно, не имеет большого стратегического смысла, поэтому я думаю, что это уже в значительной степени привело к обратным результатам. Возможно, в то время это имело смысл, но я думаю, что политика действительно должна быть динамичной и идти в ногу со временем».

Заявления главы Nvidia в ходе очередного интервью цитирует ресурс Tom’s Hardware. Дженсен Хуанг добавил: «Думаю, будет справедливо сказать, что имеет смысл сочетать на китайском рынке присутствие американских и прочих компаний». По оценкам аналитиков Bernstein, китайские поставщики ИИ-ускорителей стремятся покрыть до 80 % потребностей местного рынка, поэтому доля Nvidia в обозримой перспективе сократится до 8 %. Глава компании в своей статистике учитывает прямые поставки чипов производителем в Китай, поэтому его оценки положения своего детища на местном рынке могут отличаться от сторонних данных.

Дженсен Хуанг сравнил инфраструктуру ИИ с пятислойным пирогом, добавив, что ускорители являются только одним из этих слоёв. Во многих аспектах Китай располагает необходимыми ресурсами для успеха в этой сфере: дешёвой энергией и талантливыми специалистами. «Количество исследователей в области ИИ в Китае весьма велико, и это одно из их национальных достояний», — отметил Хуанг. Как известно, он является противником экспортных ограничений на поставку ИИ-ускорителей в Китай, поскольку убеждён, что это лишь мотивирует местные компании создавать альтернативы западным чипам, а американские технологии в этом случае теряют своё влияние на местном рынке. Понятно, что в данном случае он является заинтересованным лицом, но доля истины в его утверждениях есть.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти США хотят продавать китайским компаниям не более 75 000 ускорителей Nvidia H200 на клиента
Уже в этом году китайские ИИ-ускорители займут до 80 % на местном рынке
Китайская таможня не дала добро на ввоз ускорителей Nvidia H200
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя
Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX 9070 появились в рейтинге оборудования Steam
Теги: nvidia, дженсен хуанг, ии, ии-чип, китай
nvidia, дженсен хуанг, ии, ии-чип, китай
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 7 ч.
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 10 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 12 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 13 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 13 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 13 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 17 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 17 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 17 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 18 ч.
Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля 2 ч.
Хакер вывел из кошелька Grok токены на сумму $204 000, но потом добровольно вернул их 3 ч.
Новая статья: Обзор OnePlus Nord 6: смартфон среднего класса почти с флагманской мощью 5 ч.
Samsung, SK hynix и Micron начали разрабатывать DDR6 — первые модули ожидаются в продаже в 2028–2029 годах 6 ч.
Cerebras объявила о запуске IPO с оценкой капитализации в $26 млрд 7 ч.
Новая статья: Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей 7 ч.
Минпромторг РФ рассказал, что ассортимент не пострадает от исключения Acer, Asus и других из списка параллельного импорта 8 ч.
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели 9 ч.
В Санкт-Петербурге тоже грядут отключения мобильного интернета и СМС, предупредили операторы 9 ч.
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается 11 ч.