Дженсен Хуанг пожаловался на потерю китайского рынка ИИ-ускорителей — доля Nvidia снизилась с 95 до 0 %

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) пожаловался, что доля компании на рынке передовых чипов в Китае сократилась с 95 % до нуля, поскольку американский полупроводниковый гигант не имеет возможности продавать свою передовую продукцию компаниям материкового Китая из-за экспортных ограничений США. Об этом пишет South China Morning Post.

«Мы продолжим разъяснять ситуацию, информировать, и будем надеяться на изменение политики. В настоящее время мы полностью покинули Китай», — заявил глава Nvidia на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке 6 октября.

Nvidia с 2022 года запрещено экспортировать свои передовые чипы для искусственного интеллекта, включая A100, H100 и H200. Хотя компания наконец-то получила разрешение Вашингтона на продажу менее мощного специализированного ускорителя H20, специально разработанного для Китая, китайское правительство начало расследование в отношении этого продукта из соображений безопасности, а китайским клиентам было рекомендовано избегать использования этого ускорителя со сниженными характеристиками.

Комментарий Хуанга перекликается с его давней позицией, согласно которой, Nvidia должна продавать свою продукцию в Китай, иначе рынок будет отдан китайским конкурентам, таким как Huawei Technologies. Глава Nvidia заявил, что исключение компании с китайского рынка негативно сказывается на Китае, но ещё хуже — на США. По его мнению, «то, что вредит Китаю, зачастую может нанести более серьёзный вред Америке».

Он отметил, что «разработчики жизненно важны» для любой индустрии программного обеспечения, и что в Китае сосредоточено «около 50 % мировых исследователей в области ИИ».

«Не позволять этим исследователям создавать ИИ на основе американских технологий — ошибка. Вопрос в том, как сбалансировать достижение успеха, сохранение лидерства и, с другой стороны — обеспечить, чтобы весь мир развивался на базе американского технологического стека», — отметил Хуанг.

Заявления главы Nvidia звучат на фоне продолжающегося общенационального стремления Китая к самодостаточности в области полупроводников. Китайские компании, специализирующиеся на ИИ и полупроводниках, поспешили выпустить отечественные альтернативы ускорителям Nvidia, подрывая некогда доминирующую позицию компании в стране.

В сентябре находящийся под санкциями гигант телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies представил свою дорожную карту по разработке ИИ-чипов, продемонстрировав методы кластеризации, разработанные для превосходства над Nvidia, а также передовые технологии производства, пока недоступные Китаю.

Китайские интернет-гиганты Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, ByteDance и Baidu, являющиеся также крупными поставщиками облачных услуг, вкладывают значительные средства в исследования и разработку как суверенных чипов, так и продуктов с привлечением внешних инвестиций, чтобы обеспечить больший контроль над своими цепочками поставок.

В прошлом месяце Хуанг заявил, что Китай отстаёт от США всего на «наносекунды» в разработках ускорителей вычислений, подчеркнув прогресс страны в производстве чипов и её производственный потенциал. В сентябрьском выпуске подкаста BG2 он отметил богатый кадровый потенциал страны, активную рабочую культуру и внутреннюю конкуренцию.