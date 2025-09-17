Сегодня 17 сентября 2025
Дженсен Хуанг «разочарован», но «понимает» решение Китая о запрете импорта ускорителей Nvidia

В августе администрация США заключила соглашение с Nvidia — компания получала лицензии на экспорт в Китай своих ИИ-чипов H20 в обмен на отчисления в размере 15 % от продаж в Китае. Однако сегодня китайские регуляторы запретили своим ведущим технологическим компаниям использовать ускорители ИИ от Nvidia. Глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал о возникших трудностях и заявил, что он «разочарован».

Источник изображений: Nvidia

Сегодня Financial Times сообщила, что «Администрация киберпространства Китая» (Cyberspace Administration of China, CAC) запретила компаниям, включая ByteDance и Alibaba, покупать видеокарты Nvidia RTX Pro 6000D, разработанные специально для этой страны. Это произошло после нескольких бурных лет для бизнеса Nvidia в Китае, который Хуанг назвал «своего рода американскими горками». Новость о запрете он прокомментировал словами «мы можем обслуживать рынок, только если страна этого хочет».

Последние новости стали очередным серьёзным ударом по китайскому бизнесу Nvidia. Ранее на этой неделе Государственное управление по регулированию рынка Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR) начало антимонопольное расследование в отношении Nvidia в связи с приобретением ею Mellanox, израильской технологической компании, разрабатывающей сетевые решения для центров обработки данных и серверов.

«Мы, вероятно, внесли больший вклад в китайский рынок, чем большинство стран. И я разочарован тем, что вижу, — заявил Хуанг. — Но у них есть более глобальные вопросы взаимодействия между Китаем и США, и я их понимаю». Он подчеркнул, что ранее Nvidia рекомендовала всем финансовым аналитикам не включать Китай в финансовые прогнозы из-за сложных отношений между странами и запланированных переговоров.

Независимо от текущей геополитической ситуации, Хуанг подчеркнул важность китайского сектора искусственного интеллекта: «Китайский рынок важен. Он обширен. Технологическая индустрия динамично развивается. Мы работаем в ней уже 30 лет». Он добавил, что Nvidia «продолжит поддерживать китайское правительство и китайские компании, если они того пожелают, и мы, конечно же, продолжим поддерживать правительство США в их геополитической политике».

Хуанг сопровождает президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в его государственном визите в Великобританию на этой неделе. Вчера Nvidia объявила об инвестициях в размере £11 млрд ($15 млрд) в британскую инфраструктуру искусственного интеллекта. И она не одинока — ряд других американских технологических гигантов, включая Microsoft, Google и Salesforce, также объявили о многомиллиардном финансировании в развитие ИИ в этой стране.

Источник:

Теги: сша, китай, санкции, отказ, nvidia, ускорители ии
