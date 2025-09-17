Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании

Microsoft, OpenAI и ряд других американских компаний объявили о планах направить на развитие технологической инфраструктуры Великобритании миллиарды долларов, приурочив этот анонс к визиту в страну президента США Дональда Трампа (Donald Trump), пишет Bloomberg.

Американские технологические гиганты выделяют более £31 млрд ($42,3 млрд) на ИИ-системы, инициативы в области квантовых вычислений и другие технологические проекты, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании.

OpenAI заявила, что расширит свою деятельность в рамках Stargate и в других странах. Вместе с партнёрами, такими как Nscale Global Holdings., она разместит в Великобритании вычислительные мощности на базе около 60 тыс. новейших ускорителей Nvidia Blackwell, включая 8 тыс. в первом квартале 2026 года. Британский проект Stargate будет охватывать несколько локаций, включая ИИ-кластер на северо-востоке Англии.

Microsoft планирует инвестировать $30 млрд в течение четырёх лет в ИИ-инфраструктуру и свой существующий бизнес в Великобритании. В рамках сделки она совместно с Nscale построит суперкомпьютер с более чем 23 тыс. передовых ИИ-ускорителей в кампусе Nscale в Лоутоне, недалеко от Лондона.

Nvidia заявила, что её технологии станут частью инвестиций в размере £11 млрд в ИИ ЦОД в Великобритании и за её пределами. Компания работает с Nscale и CoreWeave над новыми объектами, на которых к 2026 году в Великобритании будет установлено 120 тыс. ИИ-ускорителей. Nscale использует чипы Nvidia в Великобритании и других странах в рамках проекта по созданию инфраструктуры на базе 300 тыс. чипов.

CoreWeave заявила, что инвестирует £1,5 млрд в проекты в Великобритании. Она совместно с Nvidia и шотландской компанией DataVita работает над внедрением своих решений на принадлежащем DataVita объекте в Чапелхолле. Этот ЦОД, работающий на возобновляемых источниках энергии, будет обеспечивать мощность 31 МВт и начнёт работу в первом квартале 2026 года. До этого CoreWeave инвестировала £1 млрд в два ЦОД в Великобритании — в Доклэндс (Лондон) и Кроули.

Salesforce сообщила, что инвестирует $2 млрд в Великобританию до 2030 года в дополнение к пятилетней инвестиционной программе стоимостью $4 млрд, объявленной в 2023 году.

BlackRock объявила, что инвестирует £500 млн в ЦОД в Великобритании.

Ранее на этой неделе Google (холдинг Alphabet), заявила, что инвестирует £5 млрд в течение двух лет в инфраструктуру Великобритании, включая запуск ЦОД в Хартфордшире.