Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Принудительное импортозамещение: Пекин з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia

Голоса различных правительственных структур КНР о необходимости отказа от зарубежных ускорителей вычислений звучали всё громче, и теперь крупные национальные разработчики столкнулись с приказом прекратить тестирование и оформление заказов на поставку американских ускорителей Nvidia RTX Pro 6000D, созданных специально для китайского рынка.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Соответствующее распоряжение было сделано Государственной канцелярией по делам интернет-информации КНР (CAC) на этой неделе, как отмечает Financial Times. Данные меры коснулись крупных китайских компаний типа ByteDance и Alibaba. При этом некоторые из китайских клиентов уже выразили готовность закупить несколько десятков тысяч ускорителей Nvidia RTX Pro 6000D, которые американская компания начала создавать в апреле этого года после введения запрета на поставки ускорителей H20. Китайские клиенты уже приступили к сертификационной работе совместно с поставщиками серверных систем.

Распоряжение CAC заставило эти китайские компании прекратить соответствующую работу и оформление заказов на поставку указанных американских ускорителей. Напомним, что прежние действия китайских регуляторов, которые касались поставок ускорителей H20, носили характер рекомендаций. Вместо американских местным разработчикам предлагалось использовать ускорители китайского происхождения.

Власти КНР, по некоторым данным, с недавних пор стали требовать от китайских поставщиков ускорителей публиковать результаты сравнения своей продукции с решениями Nvidia. Это привело к тому, что у китайских регуляторов появились основания считать, будто на местном рынке появились ускорители, способные заменить собой импортные чипы. Если учесть, что в следующем году объёмы выпуска китайских ускорителей для систем ИИ планируется утроить, то необходимые для запрета американских аналогов условия можно считать сформировавшимися. Власти страны считают, что китайские ускорители не только догнали и перегнали продукцию Nvidia по быстродействию, но и могут выпускаться в количествах, обеспечивающих удовлетворение спроса на внутреннем рынке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сделанный для Китая ускоритель Nvidia RTX 6000D провалился в продаже — GeForce RTX 5090 лучше
Китайские ИТ-гиганты по-прежнему намерены покупать чипы Nvidia, невзирая на давление властей
Nvidia заморозила только что восстановленное производство ИИ-чипов H20 для Китая
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании
SMIC приступила к тестированию созданной в Китае DUV-системы для выпуска 7-нм чипов
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах
Теги: nvidia, китай, китайское правительство, запрет, ии
nvidia, китай, китайское правительство, запрет, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 10 мин.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 54 мин.
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента 2 ч.
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится 2 ч.
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 2 ч.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 2 ч.
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam 3 ч.
Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing 3 ч.
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 7 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 7 ч.
NVIDIA и партнёры развернут в Великобритании ИИ-фабрики со 120 тыс. ускорителей Blackwell 10 мин.
Собственный ЦОД Stargate и крупнейший в стране ИИ-суперкомпьютер: американские IT-гиганты вложат более $40 млрд в развитие ИИ в Великобритании 10 мин.
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3 12 мин.
Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia 18 мин.
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось 39 мин.
Камчатку полностью отключат от интернета на несколько дней 47 мин.
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель 2 ч.
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании 2 ч.
iBase представила одноплатный компьютер IBR500 для устройств IoT и периферийного оборудования 3 ч.
В США появится ИИ-суперкомпьютер с Arm-процессорами AmpereOne M и ускорителями Qualcomm Cloud AI 3 ч.