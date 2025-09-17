Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia

Голоса различных правительственных структур КНР о необходимости отказа от зарубежных ускорителей вычислений звучали всё громче, и теперь крупные национальные разработчики столкнулись с приказом прекратить тестирование и оформление заказов на поставку американских ускорителей Nvidia RTX Pro 6000D, созданных специально для китайского рынка.

Соответствующее распоряжение было сделано Государственной канцелярией по делам интернет-информации КНР (CAC) на этой неделе, как отмечает Financial Times. Данные меры коснулись крупных китайских компаний типа ByteDance и Alibaba. При этом некоторые из китайских клиентов уже выразили готовность закупить несколько десятков тысяч ускорителей Nvidia RTX Pro 6000D, которые американская компания начала создавать в апреле этого года после введения запрета на поставки ускорителей H20. Китайские клиенты уже приступили к сертификационной работе совместно с поставщиками серверных систем.

Распоряжение CAC заставило эти китайские компании прекратить соответствующую работу и оформление заказов на поставку указанных американских ускорителей. Напомним, что прежние действия китайских регуляторов, которые касались поставок ускорителей H20, носили характер рекомендаций. Вместо американских местным разработчикам предлагалось использовать ускорители китайского происхождения.

Власти КНР, по некоторым данным, с недавних пор стали требовать от китайских поставщиков ускорителей публиковать результаты сравнения своей продукции с решениями Nvidia. Это привело к тому, что у китайских регуляторов появились основания считать, будто на местном рынке появились ускорители, способные заменить собой импортные чипы. Если учесть, что в следующем году объёмы выпуска китайских ускорителей для систем ИИ планируется утроить, то необходимые для запрета американских аналогов условия можно считать сформировавшимися. Власти страны считают, что китайские ускорители не только догнали и перегнали продукцию Nvidia по быстродействию, но и могут выпускаться в количествах, обеспечивающих удовлетворение спроса на внутреннем рынке.