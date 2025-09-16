Сделанный для Китая ускоритель Nvidia RTX 6000D провалился в продаже — GeForce RTX 5090 лучше

Китайский рынок достаточно велик, чтобы американская компания Nvidia предусматривала для него специально адаптированные продукты с учётом сохраняющихся санкций. При этом не все усилия Nvidia угодить китайским клиентам находят адекватный отклик, и вялый спрос на RTX 6000D можно считать тому примером.

По информации Reuters, компания Nvidia специально создала адаптированные для китайского рынка ускорители RTX 6000D, которые могли бы применяться в задачах, связанных с формированием логических выводов (инференс). При этом ценовое позиционирование данного решения Nvidia в Китае не вызывает у многих клиентов желания активно закупать подобные изделия. Фактически в таких задачах RTX 6000D проигрывает по быстродействию запрещённым к поставке в Китай видеокартам GeForce RTX 5090. Но зато последние можно найти на «сером рынке» почти вдвое дешевле RTX 6000D, которая предлагается официально по цене $7000.

Ситуация усложняется тем, что китайские разработчики систем искусственного интеллекта замерли в ожидании, пытаясь понять, на какие ускорители Nvidia сейчас лучше делать среднесрочную ставку. С одной стороны, власти США разрешили возобновить поставки в Китай ускорителей H20. С другой стороны, их использование не очень приветствуется китайскими регуляторами. При этом на горизонте в виде слухов маячит и B30A — адаптированный для поставок в Китай ускоритель вычислений Nvidia с более современной архитектурой Blackwell.

Поставки RTX 6000D в Китай начались на этой неделе, как отмечает Reuters. Аналитики предсказывали, что во втором полугодии Nvidia может выпустить от 1,5 до 2 млн таких ускорителей, но теперь подобный план ставится под сомнение из-за низкого спроса на новинку в Китае. Под требования апрельской редакции правил экспортного контроля США ускорители RTX 6000D подходят, поскольку наличие у них памяти типа GDDR6 позволяет вписаться в предел пропускной способности 1,4 Тбайт/с, пусть и с незначительным запасом. Весной этого года Nvidia принялась создавать RTX 6000D в качестве альтернативы попавшему под запрет ускорителю H20, но так и не отказалась от идеи предлагать в Китае первый после появления возможностей вернуть туда H20. Тем более, что последний стоит от $10 000 до $12 000, а RTX 6000D заметно дешевле.

По предварительным оценкам, ожидающий одобрения властей США к поставке в Китай ускоритель B30A с архитектурой Blackwell будет превосходить H20 по быстродействию с шесть раз, но при этом стоить всего в два раза больше. Ожидание такого продукта также подрывает перспективы продаж RTX 6000D в Китае.