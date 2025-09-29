Сегодня 29 сентября 2025
Китай отстал от США в сфере ИИ-чипов буквально на наносекунды, как считает основатель Nvidia

Заинтересованность Nvidia в сохранении позиций на китайском рынке ускорителей вычислений не раз демонстрировалась главой и основателем компании Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). В конце прошлой недели он заявил, что и китайские разработчики отстают от США буквально «на наносекунды», и важно сохранять конкуренцию с ними.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По данным South China Morning Post, на прошлой неделе генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступил в подкасте BG2, в очередной раз высказав идею о важности сохранения присутствия американских компаний по всему миру для «максимизации экономического успеха и геополитического влияния Америки». В Китае, как убеждён Хуанг, достаточно талантливых специалистов, имеется традиция много трудиться, а между различными провинциями страны существует внутренняя конкуренция. Китайскую отрасль он назвал динамично развивающейся, высокотехнологичной, современной и насыщенной духом предпринимательства. Китай отстаёт от США на считанные наносекунды, а потому им нужно конкурировать, как образно выразился Хуанг.

Власти КНР, как он подчеркнул, готовы сохранять рынок открытым. «Это в лучших интересах Китая, чтобы иностранные компании инвестировали в Китае, конкурировали в Китае, и чтобы у них сохранялась активная конкуренция. Они смогли бы выйти за пределы Китая и работать на мировом рынке», — заявил глава Nvidia.

Одновременно руководитель доминирующей на мировом рынке ИИ-ускорителей компании отверг все идеи по поводу скорого насыщения этого сегмента. «Пока мы полностью на переведём все классические вычисления в ускоренные и ИИ, я думаю, что шансы перенасыщения рынка крайне малы. Никому не нужны атомные бомбы, всем нужен ИИ», — образно охарактеризовал ситуацию со спросом основатель Nvidia.

nvidia, дженсен хуанг, китай, сша, ии
