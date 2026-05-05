Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649

Компания Sony готовит к выпуску премиальные беспроводные наушники WH-1000XX, также известные как 1000X The ColleXion, которые станут самым дорогим продуктом в истории этой линейки, сообщает HotHardware. Устройство с ожидаемой стоимостью около $649 (около 49 000 рублей) позиционируется как люксовая версия флагмана.

Согласно утечкам, официальная презентация новинки состоится 19 мая, а предварительные изображения уже появились в сети благодаря актёру Дэмсону Идрису (Damson Idris), замеченному в наушниках в Нью-Йорке. Дизайн устройства выполнен в сдержанном стиле с металлическими акцентами, доступным в чёрном и белом цветовых решениях. Модельный индекс WH-1000XX уже фигурирует на региональных сайтах производителя, подтверждая серьёзность намерений бренда выйти в сверхпремиальный сегмент.

В основе лежит фирменный процессор QN3, поддерживающий технологию Dsee Ultimate на базе искусственного интеллекта (Edge-AI) и пространственное аудио 360 Reality Audio с отслеживанием положения головы. За шумоподавление и качество звонков отвечает массив из 12 микрофонов, шесть из которых выделены специально для телефонных разговоров. Пользователи также получат доступ к 10-полосному эквалайзеру, однако автономность устройства составит лишь 24 часа работы с включенным активным шумоподавлением, что в целом нельзя назвать выдающимся показателем для устройств такого класса.

На текущий момент стандартная модель WH-1000XM6 продаётся со скидкой 7 % за $428. При этом конкуренты Sony уже представлены в схожем ценовом сегменте: Apple AirPods Max 2 стоят $510 (также со скидкой 7 % от первоначальной цены). Прямого анонса WH-1000XX как замены WH-1000XM6 не поступало — по имеющимся данным, речь идёт о параллельной люксовой модели в честь десятилетия линейки. Технические характеристики, включая тип драйверов и процессор QN3, полностью совпадают с текущим флагманом XM6. Отличия, судя по утечкам, заключаются в материалах корпуса, дизайне и комплектации.