Сумбурный платформер Dark Scrolls от создателей Gato Roboto и Gunbrella не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплей

Издательство Devolver Digital и разработчики из принадлежащей ему американской студии doinksoft (Gato Roboto, Gunbrella) объявили дату выхода своего фэнтезийного экшен-платформера Dark Scrolls.

Источник изображений: Devolver Digital

Напомним, Dark Scrolls была официально представлена в середине марта и готовилась к релизу в 2026 году. За прошедшие с анонса полтора месяца планы не изменились — долго ждать не придётся.

Как стало известно, Dark Scrolls поступит в продажу чуть больше, чем через три недели, 28 мая, одновременно для PC (Steam) и Nintendo Switch. Анонс сопровождался геймплейным роликом с комментариями разработчиков.

Dark Scrolls позиционируется как смесь сумбурного характера игр жанра shoot ’em up и навеянной роглайтами системы прогресса, под завязку набитая секретами, испытаниями и источающая очарование.

Игрокам предстоит сражаться с врагами и избегать смертельных ловушек в процедурно генерируемых испытаниях на созданных вручную уровнях, используя уникальные атаки и способности разноплановых героев.

Разработчики предупреждают, что способность мгновенно принимать решения будет важна как никогда, так как с каждой вылазкой в игру добавляются новые сюрпризы, неожиданные развилки и безжалостные боссы.

Обещают девять героев с уникальными способностями, опциональный кооператив на двоих (локальный, онлайновый), не похожие друг на друга прохождения и текстовый перевод на русский язык.

Теги: dark scrolls, doinksoft, devolver digital, экшен-платформер
