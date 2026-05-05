Intel расскажет о «кремниевых инновациях» и ИИ на выставке Computex 2026

Компания Intel поделилась более подробной информацией о своих планах на выставку Computex 2026. Генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) выступит с основным докладом 2 июня в 13:30 по тайваньскому времени (8:30 по московскому). Прямая трансляция будет доступна на странице Intel, посвящённой выставке Computex, а также на YouTube-канале компании.

Основной доклад Intel будет посвящён вычислениям на основе искусственного интеллекта в персональных компьютерах, периферийных устройствах, центрах обработки данных и облачных технологиях. Intel также планирует рассказать об архитектуре x86, процессорах как движках искусственного интеллекта, открытых платформах и работе экосистемы. Другими словами, в публичном анонсе по-прежнему основное внимание уделяется искусственному интеллекту.

Участие и выступление Тана на Computex 2026 компания Intel подтвердила в марте. Тогда компания не говорила о возможных обновлениях в линейке потребительских продуктов. В новом анонсе также не упоминаются ни мобильные, ни десктопные процессоры, ни чипсеты.

В новом анонсе Intel обращает на себя внимание фраза «кремниевые инновации». Компания заявляет, что расскажет о прогрессе в этой области и о роли x86 как базовой архитектуры для искусственного интеллекта. Это может относиться к производству, компоновке, клиентским чипам, серверным продуктам или работе с платформами.

Очевидно, что стоит помнить о будущем семействе процессоров Nova Lake, но его появление на выставке Computex 2026 пока не подтверждено. Для Intel было бы логично хотя бы немного рассказать о новых процессорах, поскольку партнёры компании по производству материнских плат часто используют выставку Computex для демонстрации платформ следующего поколения. Например, в 2024 году на Computex были представлены материнские платы Intel Z890 для процессоров Arrow Lake, хотя Intel на тот момент ещё не представила подробную информацию о самой платформе. Десктопные процессоры Nova Lake будут использовать новую платформу LGA 1954 (чипсеты Z990/Z970 и т. д.).