Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мероприятия и события IT-индустрии, выст... Intel расскажет о «кремниевых инновациях...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel расскажет о «кремниевых инновациях» и ИИ на выставке Computex 2026

Компания Intel поделилась более подробной информацией о своих планах на выставку Computex 2026. Генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) выступит с основным докладом 2 июня в 13:30 по тайваньскому времени (8:30 по московскому). Прямая трансляция будет доступна на странице Intel, посвящённой выставке Computex, а также на YouTube-канале компании.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Основной доклад Intel будет посвящён вычислениям на основе искусственного интеллекта в персональных компьютерах, периферийных устройствах, центрах обработки данных и облачных технологиях. Intel также планирует рассказать об архитектуре x86, процессорах как движках искусственного интеллекта, открытых платформах и работе экосистемы. Другими словами, в публичном анонсе по-прежнему основное внимание уделяется искусственному интеллекту.

Участие и выступление Тана на Computex 2026 компания Intel подтвердила в марте. Тогда компания не говорила о возможных обновлениях в линейке потребительских продуктов. В новом анонсе также не упоминаются ни мобильные, ни десктопные процессоры, ни чипсеты.

В новом анонсе Intel обращает на себя внимание фраза «кремниевые инновации». Компания заявляет, что расскажет о прогрессе в этой области и о роли x86 как базовой архитектуры для искусственного интеллекта. Это может относиться к производству, компоновке, клиентским чипам, серверным продуктам или работе с платформами.

Очевидно, что стоит помнить о будущем семействе процессоров Nova Lake, но его появление на выставке Computex 2026 пока не подтверждено. Для Intel было бы логично хотя бы немного рассказать о новых процессорах, поскольку партнёры компании по производству материнских плат часто используют выставку Computex для демонстрации платформ следующего поколения. Например, в 2024 году на Computex были представлены материнские платы Intel Z890 для процессоров Arrow Lake, хотя Intel на тот момент ещё не представила подробную информацию о самой платформе. Десктопные процессоры Nova Lake будут использовать новую платформу LGA 1954 (чипсеты Z990/Z970 и т. д.).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом
Эксперты «Инфосистемы Джет» представили концепцию построения ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных сбоев и изменений
В Samsung и Noôdome обсудили перспективы ИИ в бизнесе
MediaTek неожиданно отменила доклад гендира Цая на Computex 2026 — в этом усмотрели намёк на совместный анонс с Nvidia
Теги: intel, computex 2026, выставка
intel, computex 2026, выставка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует 30 мин.
Сумбурный платформер Dark Scrolls от создателей Gato Roboto и Gunbrella не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплей 2 ч.
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха 4 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 5 ч.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 7 ч.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 7 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 8 ч.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 8 ч.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 8 ч.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 8 ч.
Новая статья: Обзор планшета DIGMA PRO Odyssey: самая бюджетная замена ноутбука 8 мин.
Intel расскажет о «кремниевых инновациях» и ИИ на выставке Computex 2026 19 мин.
Micron 6600 ION: самый ёмкий в мире QLC SSD вместимостью 245 Тбайт 2 ч.
Micron выпустила первый SSD ёмкостью 245 Тбайт — Micron 6600 ION для центров обработки данных 3 ч.
В Китае установили крупнейший в мире плавучий морской ветряк — с ротором площадью в семь футбольных полей 3 ч.
Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649 5 ч.
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam 5 ч.
Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар 6 ч.
Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США 7 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 8 ч.