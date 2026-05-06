Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Японские астрономы обнаружили атмосферу ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японские астрономы обнаружили атмосферу у 500-километрового тела в поясе Койпера — её происхождение остаётся загадкой

Японские астрономы обнаружили тонкую атмосферу у крошечного тела на окраине Солнечной системы — транснептунового объекта (612533) 2002 XV93 диаметром около 500 километров. Прежде газовая оболочка в этой области была подтверждена только у Плутона. Как она появилась у столь маленького тела, неясно: оба возможных сценария — удар кометы или активность ледяных вулканов — порождают больше вопросов, чем ответов.

Источник изображения: NAOJ

Источник изображения: NAOJ

Открытие сделала группа профессиональных астрономов и любителей под руководством Ко Аримацу (Ko Arimatsu) из обсерватории Исигакидзима, входящей в Национальную астрономическую обсерваторию Японии (NAOJ). 10 января 2024 года с четырёх наблюдательных пунктов в Японии они отследили, как объект 2002 XV93 прошёл перед тусклой звездой 15-й звёздной величины и на короткое время заслонил её свет.

Чтобы оценить, насколько тусклой была эта звезда: у Луны звёздная величина около −12, и чем больше число по этой шкале, тем слабее свет. Если бы у объекта 2002 XV93 не было атмосферы, далёкая звезда для земных наблюдателей погасла бы мгновенно — будто её выключили, как лампу. Однако телескопы зафиксировали другое: её блеск плавно ослабевал в течение нескольких секунд и только потом исчез полностью. Такое постепенное угасание возможно лишь тогда, когда свет звезды проходит сквозь газовую оболочку вокруг заслоняющего её тела и преломляется в ней.

Подобное событие видно с Земли только вдоль очень узкой полосы — там, где объект, звезда и наблюдатель оказываются на одной прямой. Если расставить телескопы по краям этой полосы и сравнить, когда именно звезда исчезла из виду в каждом из них, можно вычислить размер и форму самого тела. Среди использованных инструментов — 1,05-метровый профессиональный телескоп обсерватории Кисо (Kiso Observatory), принадлежащей Токийскому университету, и любительские телескопы диаметром 200 и 250 миллиметров. На них стояли КМОП-камеры, чувствительные к плавному ослаблению блеска звезды.

Атмосфера 2002 XV93 у поверхности оказывает давление от 100 до 200 нанобар — это в 5–10 млн раз меньше земного. По размеру тело почти впятеро уступает Плутону: его диаметр около 500 километров, тогда как у Плутона — 2 377 км. При этом орбита 2002 XV93 устроена так же, как у Плутона: за то время, пока Нептун делает три оборота вокруг Солнца, оба этих тела успевают совершить ровно по два. Из-за этого свойства астрономы относят 2002 XV93 к плутино — небольшим телам, чьё движение синхронизировано с Нептуном так же, как у Плутона.

Плутон достаточно массивен, чтобы удерживать тонкую атмосферу — её называют экзосферой. Это происходит, когда он подходит ближе всего к Солнцу — в точке орбиты, которую астрономы называют перигелием. Льды на его поверхности — молекулярный азот, метан и угарный газ (CO) — нагреваются солнечными лучами и испаряются прямо в газ, минуя жидкое состояние. Когда Плутон затем уходит от Солнца по своей 248-летней орбите, газы охлаждаются и снова осаждаются на поверхность в виде льда. Среднее давление атмосферы Плутона — около 10 микробар, примерно в 50–100 раз больше, чем у только что найденной газовой оболочки 2002 XV93, но всё равно почти в 100 тысяч раз ниже земного. Ни у одного другого тела в поясе Койпера атмосферу до сих пор не находили, хотя на соседней с Плутоном карликовой планете Макемаке астрономы фиксировали выделение метана.

Из чего состоит атмосфера 2002 XV93, неизвестно. По аналогии с Плутоном можно было бы ожидать азот с примесями метана и CO, однако более ранние наблюдения Космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb) этих льдов на поверхности тела не нашли. А при температуре всего на 40–50 градусов выше абсолютного нуля — это около минус 220 градусов Цельсия — водяной лёд и замёрзший углекислый газ тоже не могут испариться и перейти в газ.

Откуда тогда взялась атмосфера? Группа Аримацу предлагает две версии. По первой, с (612533) 2002 XV93 столкнулась комета и принесла газы. Однако из-за слабой гравитации такая атмосфера улетучилась бы в космос менее чем за тысячу лет. Если эта версия верна, значит, нам исключительно повезло наблюдать объект как раз вскоре после редкого события. По второй версии, льды залегают под поверхностью и были выброшены наружу криовулканической активностью — но что её питает у такого холодного и небольшого тела, остаётся загадкой.

Каким бы ни оказался ответ, открытие меняет прежние представления о том, какие миры в принципе могут удерживать атмосферу. «Это открытие говорит о том, что традиционное представление, будто глобальные плотные атмосферы формируются только вокруг крупных планет, нуждается в пересмотре», — написала группа Аримацу в своей научной работе. Следующая задача — выяснить, из чего эта оболочка состоит. Лучше всего для такой работы подходит «Джеймс Уэбб». Многое прояснит и наблюдение за тем, как со временем меняется её плотность. Если в ближайшие годы плотность снизится, значит, газы постепенно улетучиваются в космос — а это работает в пользу версии о столкновении с кометой. Если же плотность останется прежней, оболочку, по всей видимости, пополняет что-то из недр самого 2002 XV93 — то есть верна версия о криовулканах — извержениях ледяных вулканов, выбрасывающих наружу не магму, а смесь газов и замёрзших летучих веществ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Астрономы зафиксировали у галактики «Сомбреро» прежде невидимое гало — более чем втрое шире самой галактики
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года
Теги: космос, солнечная система, астрономия, астрофизика, галактика
космос, солнечная система, астрономия, астрофизика, галактика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam
Кибератака через DAEMON Tools поразила пользователей более чем в 100 странах и продолжается второй месяц 3 ч.
Meta снова навязала пользователям алгоритмы: ирландский регулятор открыл два расследования по жалобам на манипулятивный дизайн 3 ч.
Lattice Semiconductor купила AMI, легендарного разработчика BIOS, за $1,65 млрд 7 ч.
Сумбурный платформер Dark Scrolls от создателей Gato Roboto и Gunbrella не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплей 10 ч.
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью 13 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 13 ч.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 15 ч.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 15 ч.
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий 15 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 16 ч.
Anthropic направит на закупку чипов Google около $200 млрд за пять лет 2 мин.
Японские астрономы обнаружили атмосферу у 500-километрового тела в поясе Койпера — её происхождение остаётся загадкой 26 мин.
Выручка AMD в серверном сегменте взлетела на 57 % по итогам первого квартала 48 мин.
Глава Xbox провела масштабную кадровую перестановку в топ-менеджменте подразделения 3 ч.
Microsoft свернёт разработку ИИ-ассистента Copilot для консолей Xbox 4 ч.
Apple согласилась выплатить $250 млн за возникшую задержку с внедрением ИИ в Siri 4 ч.
В новых версиях macOS и iOS появится выбор сторонних ИИ-моделей 4 ч.
Новая статья: Обзор планшета DIGMA PRO Odyssey: самая бюджетная замена ноутбука 9 ч.
Intel расскажет о «кремниевых инновациях» и ИИ на выставке Computex 2026 9 ч.
Micron 6600 ION: самый ёмкий в мире QLC SSD вместимостью 245 Тбайт 10 ч.