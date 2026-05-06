Спустя 10 лет в Steam вернулась амбициозная военная стратегия R.U.S.E. — с поддержкой Steam Deck и всеми DLC в комплекте

Амбициозная военная стратегия R.U.S.E. от французской студии Eugen Systems на исходе 2015 года пропала из ассортимента цифрового магазина Steam и, казалось, уже никогда не вернётся. Но иногда чудеса всё же случаются.

Спустя более десяти лет после снятия игры с продажи Eugen Systems объявила о возвращении R.U.S.E. в Steam. Новое издание включает все дополнения (доступны владельцам базовой версии бесплатно) и поддержку Steam Deck.

На релизе 16 лет назад R.U.S.E. издавалась компанией Ubisoft, но с тех пор Eugen Systems выкупила права на игру. В связи с этим обновлённая версия доступна и в российском Steam — 1879 рублей (в далёком 2015 году было 199 рублей).

События R.U.S.E. разворачиваются во времена Второй мировой войны. В роли американского майора Джо Шеридана игрокам предстоит не только громить врага на поле боя, но и умело водить его за нос.

Основной геймплейной особенностью R.U.S.E. выступает механика уловок, хитростей — маскировка войск, ложные цели, психологическое давление, — которая позволяет ввести противника в заблуждение или получить важную информацию.

Обещают грандиозную сюжетную кампанию, семь фракций (СССР, США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония), четыре вида уловок, соревновательный мультиплеер на восьмерых и поддержку русского языка.

R.U.S.E. дебютировала в сентябре 2010 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра заслужила относительно высокие оценки критиков (76−78 % на Metacritic) и «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 92 %).

Теги: r.u.s.e., eugen systems, стратегия
