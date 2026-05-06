Браузер Edge выгружает все сохранённые пароли в память в открытом виде — и Microsoft не видит в этом проблемы

При запуске браузер Microsoft Edge в открытом виде выгружает в оперативную память все сохранённые пользователем пароли, что значительно упрощает возможность их прочитать или перехватить для хакеров и вредоносного ПО. В Microsoft не стали отрицать существование подобного механизма и не нашли в этом никакой проблемы.

На нестандартное поведение Microsoft Edge обратил внимание один из пользователей соцсети X. «Edge — единственный из протестированных мной браузеров, который ведёт себя подобным образом. <..> Когда сохраняешь пароли в Edge, браузер расшифровывает все учётные данные при запуске и хранит их в памяти процесса. Это происходит, даже если никогда не посещаешь сайт, на на котором используются эти учётные данные. Если злоумышленник получит административный доступ к серверу удалённых рабочих столов, то сможет получить доступ к памяти всех процессов авторизованных пользователей», — рассказал он.

Microsoft Edge основан на платформе Chromium наряду с такими браузерами как Chrome, Brave и Opera — и он единственный из всего семейства, что при запуске выгружает в память все пароли в открытом виде. Chrome, например, делает это только тогда, когда пользователь запрашивает просмотр данных в менеджере паролей или в меню авторизации. В Microsoft, однако, по данному вопросу хранят олимпийское спокойствие.

«Безопасность и защита выступают основополагающими принципами Microsoft Edge. Доступ к данным браузера, как описано в сообщении, предполагал бы, что компьютер уже скомпрометирован. При проектировании этой области принимаются решения, учитывающие баланс производительности, удобства в использовании и безопасности, и мы продолжаем проводить проверки на предмет развивающихся угроз. Браузеры получают доступ к данным паролей в памяти, чтобы помочь пользователям быстро и безопасно входить в систему — это ожидаемая функция приложения. Рекомендуем пользователям устанавливать последние обновления безопасности и антивирусное ПО для защиты от угроз», — прокомментировали открытие в Microsoft.

Другие словами, софтверный гигант знает об этом механизме работы и не считает его серьёзной проблемой. Компания реализовала его намеренно, чтобы ускорить процесс входа в систему и аутентификацию для конечного пользователя. Исправлять эту схему в Microsoft не намерены — вместо этого компания просто рекомендует устанавливать актуальные средства безопасности.

Теги: microsoft, edge, браузер, информационная безопасность
