«Выглядит круто и ужасно одновременно»: авторы ремастеров GTA анонсировали онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink

Американская студия Grove Street Games, наиболее известная по сборнику Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, представила новую игру — мультиплеерный боевик BeastLink о сражениях гигантских монстров.

События BeastLink развернутся в постапокалиптическом мире, пережившем вспышку катастрофической эпидемии. Выжившие укрылись в разрушенных крепостях, а руинами правят колоссальных размеров чудища — так называемые кайдзю.

В роли человека игрокам предстоит пробиваться сквозь уничтоженные войной города и собирать особую сыворотку, которая позволяет установить связь с гигантскими зверями и даже взять их под свой контроль.

Сопровождавший анонс геймплейный трейлер BeastLink демонстрирует использование транспортных средств (автомобили, вертолёты, танки) и первые кадры игрового процесса за одного из чудовищных великанов.

Пользователи в комментариях остались заинтригованы концепцией, однако, судя по ролику, её реализация пока оставляет желать лучшего. «Каким-то образом это выглядит круто и ужасно одновременно», — подметил AvoidTIMtation.

Обещают экшен беспрецедентного масштаба, революционную систему разрушения окружения (на основе технологии SuperDestruction), уникальных монстров с разными стилями боя, мультиплеер на 32 человек и текстовый перевод на русский.

BeastLink стартует в раннем доступе Steam ближайшим летом, а оценить игру лично можно будет в ближайшие дни — 8 мая в сервисе начнётся закрытое бета-тестирование (заявку на участие можно подать на странице проекта).