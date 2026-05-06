Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades

Амбициозная модификация Zagreus’ Journey для мифологического роглайк-экшена Hades 2, которая добавляет в игру контент из оригинальной Hades, на релизе полной версии впечатлила не только фанатов, но и разработчиков.

Напомним, Zagreus’ Journey предлагает принцессе Мелиное из Hades 2 отправиться в путешествие своего брата Загрея из первой игры. Мод является разработкой энтузиаста под псевдонимом NikkelM.

Совместимая с релизной сборкой Hades 2 версия Zagreus’ Journey (0.1.0) вышла в конце ноября 2025 года, а на днях получила обновление 1.0 (и 1.0.1). Релиз сопровождался на удивление качественным геймплейным трейлером.

Зрители в комментариях к ролику оказались поражены качеством исполнения и масштабом Zagreus’ Journey. «Сделано настолько хорошо, что я принял это за официальный [трейлер]», — перепутал wudut_.

Впечатлены остались даже разработчики Hades из студии Supergiant Games: «Мы потрясены этим пользовательским модом для ПК-версии Hades 2, который позволяет пройти столкновения из оригинальной игры за Мелиною!!».

Помимо всех локаций (Тартар, Асфодель, Элизиум и Храм Стикс), врагов и боссов из оригинальной Hades, Zagreus' Journey включает совершенно новые дары, сюжетные события и прочий контент. Генеративный ИИ в создании мода не применялся.

Для установки Zagreus’ Journey понадобятся легальные копии Hades 2 и установленной на системе оригинальной Hades без модов. Скачать релизную версию модификации можно с площадок GitHub и Thunderstore.