Десктопный Google Chrome без предупреждения раздулся до более чем 4 Гбайт — из-за ИИ

Десктопная версия браузера Google Chrome может занять на компьютере значительно больше места, чем ожидалось, из-за большого файла с весами модели искусственного интеллекта, который в некоторых случаях загружается в системные папки компьютера.

Пользователи браузера обнаружили, что при включении определённых функций ИИ Chrome устанавливает в свой каталог файл «weights.bin» размером 4 Гбайт. Этот файл обеспечивает работу модели ИИ Google Gemini Nano — она необходима для некоторых функций браузера: распознавания мошенников, помощи в написании текста, автозаполнения и подсказок. Модель использует параметры обучения, которые хранятся прямо на компьютере, и не обращается к облачными системам ИИ. Это благотворно сказывается на конфиденциальности, но имеет некоторые недостатки, если на компьютере мало места — тем более, что пользователям никто не сообщает, что будет загружен большой файл.

Тем, кто уже включил некоторые функции Gemini в Chrome, рекомендуется проверить наличие папки OptGuideOnDeviceModel и файла weights.bin в ней. Просто удалить его, чтобы освободить место на компьютере, не получится — Chrome может повторно загрузить этот файл. Чтобы этого не случилось, необходимо отключить функции ИИ на устройстве в настройках программы. Google не скрывает, что «точный размер Gemini Nano может меняться по мере обновления модели в браузере», но в момент включения этих функций в Chrome подобное предупреждение не выводится.