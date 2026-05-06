Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Десктопный Google Chrome без предупрежде...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Десктопный Google Chrome без предупреждения раздулся до более чем 4 Гбайт — из-за ИИ

Десктопная версия браузера Google Chrome может занять на компьютере значительно больше места, чем ожидалось, из-за большого файла с весами модели искусственного интеллекта, который в некоторых случаях загружается в системные папки компьютера.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Пользователи браузера обнаружили, что при включении определённых функций ИИ Chrome устанавливает в свой каталог файл «weights.bin» размером 4 Гбайт. Этот файл обеспечивает работу модели ИИ Google Gemini Nano — она необходима для некоторых функций браузера: распознавания мошенников, помощи в написании текста, автозаполнения и подсказок. Модель использует параметры обучения, которые хранятся прямо на компьютере, и не обращается к облачными системам ИИ. Это благотворно сказывается на конфиденциальности, но имеет некоторые недостатки, если на компьютере мало места — тем более, что пользователям никто не сообщает, что будет загружен большой файл.

Тем, кто уже включил некоторые функции Gemini в Chrome, рекомендуется проверить наличие папки OptGuideOnDeviceModel и файла weights.bin в ней. Просто удалить его, чтобы освободить место на компьютере, не получится — Chrome может повторно загрузить этот файл. Чтобы этого не случилось, необходимо отключить функции ИИ на устройстве в настройках программы. Google не скрывает, что «точный размер Gemini Nano может меняться по мере обновления модели в браузере», но в момент включения этих функций в Chrome подобное предупреждение не выводится.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение
Google добавила в Chrome функцию Skills для сохранения ИИ-подсказок
Google закрыла дыру в Chrome: украденные cookie теперь бесполезны
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ
Китайский «Большой фонд» может возглавить финансирование DeepSeek при оценке $45 млрд
Браузер Edge выгружает все сохранённые пароли в память в открытом виде — и Microsoft не видит в этом проблемы
Теги: google, chrome, ии
google, chrome, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует
Google проведёт 12 мая мероприятие Android Show I/O Edition — там расскажут об Android 17 и, вероятно, об Aluminium OS 27 мин.
Gemini в «Google Документах» научился запоминать «постоянные» инструкции 28 мин.
Московский суд запретил легендарный развлекательный портал «ЯПлакалъ» 29 мин.
Десктопный Google Chrome без предупреждения раздулся до более чем 4 Гбайт — из-за ИИ 52 мин.
Скандал с Horizon оказался лишь верхушкой айсберга: ошибки в ПО Почты Великобритании ломали судьбы сотрудников 30 лет 2 ч.
Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек 4 ч.
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение 4 ч.
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades 5 ч.
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ 5 ч.
Студия разработчиков MindsEye уволила 90 % сотрудников, а план спасения игры под угрозой 5 ч.
Президент OpenAI оказался владельцем долей в Cerebras и CoreWeave, у которых миллиардные сделки с самой OpenAI 29 мин.
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD 55 мин.
Представлен E Ink-планшет reMarkable Paper Pure — быстрее, легче и умнее, чем reMarkable 2 58 мин.
Выручка AMD от чипов выросла в полтора раза — акции компании на подъёме 2 ч.
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на мощных чипах MediaTek показались на изображениях в преддверии анонса 2 ч.
ЦОД уходят в море: Samsung придумала плавучую платформу для ИИ 3 ч.
Dreame показала грядущий электрический фастбэк Nebula 01X, в том числе внутри 3 ч.
Apple урезает семейство Mac: мощные версии исчезают из-за нехватки памяти 3 ч.
Valve открыла путь к кастомизации Steam Controller и Steam Controller Puck, опубликовав точные чертежи их корпусов 3 ч.
SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строительство гигантской фабрики по выпуску чипов в Техасе 3 ч.