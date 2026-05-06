Московский суд запретил легендарный развлекательный портал «ЯПлакалъ»

В России запретили один из старейших развлекательных порталов рунета «ЯПлакалъ», пишет РБК со ссылкой на решение Чертановского районного суду Москвы от 23 апреля, которое вступит в силу 28 мая.

Как указано в судебных материалах, межрайонная прокуратура Москвы выявила на сайтах «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net контент, содержащий высказывания, «которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности». Также отмечено, что вход на эти сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, и ознакомиться с размещённым на них контентом, «равно как и использовать без каких-либо ограничений эту информацию, может любой интернет-пользователь».

В итоге суд пришёл к выводу, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности».

«Данные сайты имеют русское оформление, целевой аудиторией является русскоязычное население. В ходе проверки установлено, что регистратором доменов являются иностранные компании. В связи с чем административный истец просит признать информацию, размещённую на интернет-сайтах <…> запрещённой к распространению в Российской Федерации», — указано в судебном решении.

Во исполнение постановления суда Роскомнадзор должен внести все три сайта, включая «ЯПлакалъ», в реестр запрещённых ресурсов. На данный момент эти сайты функционируют в штатном режиме.