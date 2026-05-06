Лаконичный трейлер раскрыл дату выхода и цену олдскульного приключения Mina the Hollower от создателей Shovel Knight

Разработчики культового платформера Shovel Knight из американской студии Yacht Club Games объявили окончательную дату выхода своего 8-битного приключенческого экшена Mina the Hollower в стиле игр с Game Boy Color.

Источник изображений: Yacht Club Games

Напомним, Mina the Hollower должна была выйти ещё 31 октября 2025 года, однако незадолго до заветной даты релиз отложили на неопределённый срок. Премьера ожидалась текущей весной.

Как стало известно, Mina the Hollower поступит в продажу 29 мая 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Подтверждённые ранее версии для PS4 и Xbox One в анонсе не упоминаются.

Анонс сопровождался коротким вертикальным геймплейным трейлером. Помимо окончательной даты выхода, 11-секундный ролик также раскрыл стоимость Mina the Hollower — $20 ($19,99).

«Приготовьтесь к одному из величайших приключений с видом сверху менее чем за 20 баксов, которые знала ваша душа. Сделайте пометку в своих календарях. Расскажите друзьям», — призывают разработчики Mina the Hollower.

События Mina the Hollower развернутся на леденящем душу проклятом острове. Спасти его попытается Мина — боевая мышь, которая может прокопать путь под ловушками и монстрами, а также отправлять врагов в небытие с помощью своего кнута.

Обещают жутковатую, но душевную историю, обширный мир с продуманным дизайном уровней и множеством секретов, стилизованную под игры для Game Boy Color графику, заразительную музыку и поддержку русского языка.

Теги: mina the hollower, yacht club games, приключенческий экшен
