«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4

Генеральный исполнительный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью изданию Game File прокомментировал затянувшееся ожидание следующей номерной части серии шутеров BioShock.

Напомним, новая BioShock (условно BioShock 4) от принадлежащей издательству 2K студии Cloud Chamber находится в производстве более десяти лет — прошлым летом игру отправили на доработку.

На вопрос журналиста Game File Стивена Тотило (Stephen Totilo) удивлён ли он, что разработка BioShock 4 занимает так много времени, Зельник ответил отрицательно: «Если вы имеете в виду, разочарован ли я, то да. Глубоко разочарован».

«Думаю, поиск правильного творческого направления [для BioShock 4] был непростым. Оглядываясь назад, мы потратили много времени и денег, гоняясь за идеями, которые завели нас в тупик», — посетовал Зельник.

В настоящее время глава Take-Two настроен более оптимистично: «Сейчас у нас на руках хорошая игра, но мы нацелены выпустить отличную. Тесно работаем с руководством студии, чтобы выйти на этот путь».

Ранее сообщалось, что спасать BioShock 4 из производственного ада доверили экс-руководителю франшизы Diablo Роду Фергюссону (Rod Fergusson), который в своё время помог довести до релиза BioShock Infinite.

BioShock 4 станет первой новой игрой со времён BioShock Infinite (вышла в 2013 году), которой занимался визионер серии Кен Левин (Ken Levine). Его новая команда сейчас делает сюжетный шутер Judas, но он к релизу тоже не спешит.