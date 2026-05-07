Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Бур марсохода NASA Curiosity застрял в к...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки

Марсоход NASA Curiosity столкнулся с необычной ситуацией во время очередного бурения породы на Марсе. 25 апреля 2026 года ровер брал керн из камня по прозвищу «Атакама». В процессе возврата манипулятора он поднял в воздух камень, который прочно застрял на защитной втулке вокруг сверла. Хотя ранее при бурении верхние слои пород иногда отделялись, этот стал первым, когда камень полностью остался висеть на буре.

В правом верхнем углу зависший в воздухе на буре камень. Источник изображения: NASA

В правом верхнем углу зависший в воздухе на буре камень. Источник изображения: NASA

Поскольку ситуация оказалась нештатной, специалисты миссии начали импровизировать. Сначала они попытались избавиться от камня вибрацией бура, однако это не дало результата. Надо сказать, что кусок породы был приличного размера — массой около 13 кг, толщиной 15 см и длиной 45 см. 29 апреля команда NASA изменила ориентацию роботизированной руки и снова использовала вибрацию бура, чтобы стряхнуть камень. Этим удалось лишь стряхнуть пыль с образца, а сам камень продолжил висеть как ни в чём не бывало.

Окончательное решение проблемы нашли 1 мая. Инженеры наклонили бур сильнее, одновременно используя вращение манипулятора, вибрацию и включение самого сверла. К удивлению команды, камень отвалился уже при первой попытке, расколовшись при падении на поверхность Марса. За этими процессами всё время наблюдали с помощью чёрно-белых камер ровера на его шасси (камер безопасности) и навигационных камер на его мачте. Это было бы рядовым событием на Земле, но стало настоящим квестом в космосе, где прямое управление системой невозможно. Тем не менее люди и техника справились.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе
Марсоход NASA Curiosity показал странную «паутину» на поверхности Марса — ранее её обнаружили с орбиты
Марсоход NASA Perseverance научился самостоятельно ориентироваться на Марсе — теперь его не удержать
После IPO компании SpaceX возглавляющий её Илон Маск должен получить почти неограниченные полномочия
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 в шаге от преодоления сверхзвукового барьера
Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд
Теги: curiosity, nasa, марс, марсоход
curiosity, nasa, марс, марсоход
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 2 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 2 ч.
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4 3 ч.
ИИ в поиске Google теперь читает Reddit — и цитирует оттуда экспертные мнения 7 ч.
Anthropic наделила управляемых ИИ-агентов Claude «сновидениями» — в некотором роде 10 ч.
Лаконичный трейлер раскрыл дату выхода и цену олдскульного приключения Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 13 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Pragmata и других новых игр 14 ч.
Славянская Devil May Cry: разработчики балетного слешера «Царевна: Эпоха сказок» показали пять минут чистого геймплея 15 ч.
Meta готовит персонального ИИ-помощника для миллиардов пользователей — проект на $145 млрд пугает инвесторов 16 ч.
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет 16 ч.
Операторы связи предупредили о новых ограничениях интернета в Москве 5 мин.
Робота впервые приняли в буддийские монахи — он получил свои заповеди 12 мин.
Российские и белорусские смарт-ТВ стали заметно популярнее на отечественном рынке — но лидируют китайские бренды 51 мин.
Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки 60 мин.
Arm разворачивается к ИИ: спад в смартфонах компенсируют серверные чипы 3 ч.
Apple впервые за 30 лет тратит на разработки более 10 % выручки — чтобы догнать конкурентов в ИИ 4 ч.
Anthropic заключила сделку со SpaceX по использованию мощностей дата-центра Colossus 1 5 ч.
Илон Маск получит почти неограниченную власть над SpaceX после выхода на биржу 5 ч.
1 Тбайт/с на x16: PCI-SIG раньше срока предоставила спецификации PCI Express 8.0 версии 0.5 10 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Xastra A700 ARGB «башня» для всего 11 ч.