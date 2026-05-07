Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки

Марсоход NASA Curiosity столкнулся с необычной ситуацией во время очередного бурения породы на Марсе. 25 апреля 2026 года ровер брал керн из камня по прозвищу «Атакама». В процессе возврата манипулятора он поднял в воздух камень, который прочно застрял на защитной втулке вокруг сверла. Хотя ранее при бурении верхние слои пород иногда отделялись, этот стал первым, когда камень полностью остался висеть на буре.

Поскольку ситуация оказалась нештатной, специалисты миссии начали импровизировать. Сначала они попытались избавиться от камня вибрацией бура, однако это не дало результата. Надо сказать, что кусок породы был приличного размера — массой около 13 кг, толщиной 15 см и длиной 45 см. 29 апреля команда NASA изменила ориентацию роботизированной руки и снова использовала вибрацию бура, чтобы стряхнуть камень. Этим удалось лишь стряхнуть пыль с образца, а сам камень продолжил висеть как ни в чём не бывало.

Окончательное решение проблемы нашли 1 мая. Инженеры наклонили бур сильнее, одновременно используя вращение манипулятора, вибрацию и включение самого сверла. К удивлению команды, камень отвалился уже при первой попытке, расколовшись при падении на поверхность Марса. За этими процессами всё время наблюдали с помощью чёрно-белых камер ровера на его шасси (камер безопасности) и навигационных камер на его мачте. Это было бы рядовым событием на Земле, но стало настоящим квестом в космосе, где прямое управление системой невозможно. Тем не менее люди и техника справились.