Операторы связи предупредили о новых ограничениях интернета в Москве

Российские операторы связи снова предупредили жителей Москвы о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие несколько дней, что обусловлено подготовкой к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы. Уведомления об этом получили абоненты Т2 и «Ростелекома».

Источник изображения: freestocks/Unsplash

«В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета», — сказано в сообщении, которое получили абоненты Т2. Также отмечено, что ограничения не связаны с нарушением работоспособности сети оператора и обусловлены подготовкой к праздничным мероприятиям.

Абоненты «Ростелекома» получили схожие уведомления. «Ограничения продлятся до 9 мая включительно», — говорится в сообщении оператора. Компания рекомендует в период ограничений задействовать сети Wi-Fi для работы с веб-контентом.

В «Билайне» сообщили, что в качестве одной из альтернатив SMS-сообщениям в мобильном приложении появилась функция отображения наличия ограничений связи и статуса работоспособности «белых списков». Когда ограничений нет, соответствующий баннер скрывается автоматически. В компании добавили, что эта функция уже развёрнута на территории всей страны.

Ранее СМИ писали, что сообщения о возможных ограничениях связи получили абоненты «Билайна» и «Мегафона». Операторы «большой четвёрки» сообщали о возможных перебоях с мобильным интернетом в период с 5 по 9 мая. Впервые ограничения начали действовать 5 мая около 8:00 мск. Абоненты сообщали о невозможности использования банковских приложений, сервисов доставки и др. В 12:30 мск Минцифры объявило о завершении временной блокировки мобильного интернета в Москве.

В Минцифры также говорили о согласовании с правоохранительными органами механизма оперативного открытия доступа к сервисам из «белого списка» в периоды ограничений мобильного интернета. Речь шла о возможности доступа к социально значимым ресурсам. О запуске такого механизма в ведомстве обещали сообщить дополнительно после получения необходимых разрешений.

Теги: мобильный интернет, ограничения, россия
