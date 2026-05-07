Минцифры РФ: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет даже для «белых списков»

В Минцифры сообщили об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая, хотя не исключили возможность ввода ограничений в оперативном порядке в случае возникновения угроз безопасности.

Что касается 9 мая, то Минцифры предупредило, что в рамках мер по обеспечению безопасности праздничных мероприятий в День Победы доступ к мобильному интернету, включая «белый список» сайтов, а также к сервисам обмена СМС в Москве будет временно ограничен.

«Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений», — отмечено в сообщении министерства.

Несмотря на заверения Минцифры, поступают массовые жалобы от жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов России на перебои в работе мобильного интернета на майские праздники, которые фиксируют платформы Downtetector и «Сбой.рф».

Ранее о возможных сбоях в связи и работе мобильного интернета неоднократно предупреждали операторы сотовой связи и банки, рекомендуя при подключении к банковским сервисам пользоваться Wi-Fi, а также настроить альтернативные способы идентификации — по PIN- или QR-коду.

Также о возможных случаях некорректной работы сервисов предупредила служба «Яндекс Go», предлагающая услуги вызова такси, аренды электросамокатов и доставки еды.

Теги: минцифры россии, мобильная связь, ограничения
