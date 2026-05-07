Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию

В прошлом месяце стало известно, что компания Microsoft предложила некоторым давно работающим у неё сотрудникам выйти на пенсию по собственному желанию. Теперь стало известно, что компания предложила за это щедрые отступные: медицинскую страховку, денежную компенсацию и право на приобретение акций компании.

В апреле Microsoft сообщила о планах предоставить работающим в США сотрудникам с большим стажем возможность добровольно выйти на пенсию. Полные условия соглашения компания опубликовала на внутреннем ресурсе на день раньше, чем планировалось, узнал ресурс The Verge. Американским работникам, чей трудовой стаж плюс возраст составляют не менее 70 лет, Microsoft предоставляет право на добровольный выход на пенсию с пятью годами медицинского страхования, единовременной денежной выплатой при увольнении, а также шестью дополнительными месяцами права на приобретение нереализованных опционов на акции.

Корпоративная медицинская страховка Microsoft включает в себя, помимо базовых, услуги стоматологов и офтальмологов — её компания готова оплачивать в течение первого года по выходе на пенсию, а оставшиеся четыре бывший сотрудник станет оплачивать самостоятельно. Размер единовременной денежной выплаты зависит от уровня должности сотрудника. Для работников среднего и старшего звена (уровень 64) она будет иметь величину базовой зарплаты в неделю за каждые шесть месяцев регулярной работы, но не более 39 недель в общей сложности. Сотрудникам на более высоких должностях (уровней от 65 до 67) будет выплачено пособие в размере двухнедельной зарплаты за каждые шесть месяцев регулярной работы, но не более 39 недель в общей сложности.

Пакет также включает увеличение срока на нереализованные опционы на акции компании с шести до двенадцати месяцев — это право получат 7 % сотрудников Microsoft в США или около 8750 человек. Программа, аналогов которой не было за всю полувековую историю Microsoft, будет действовать в течение 30 дней. На её реализацию компания спишет $900 млн, что соответствует её выручке за один день.