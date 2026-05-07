Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости серверы, кластеры, суперкомпьютеры, пром... Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ

AMD раскрыла производительность ускорителя Instinct MI430X. Его отличительной особенностью является предназначение — не для систем искусственного интеллекта, а для сегмента высокопроизводительных вычислений (HPC): вычислений с двойной точностью в научных целях, моделирования и других подобных приложений.

Источник изображения: amd.com

Источник изображения: amd.com

В последние годы графические процессоры с высокой производительностью разрабатываются главным образом для работы с алгоритмами ИИ. Форматы данных трансформируются в меньшую сторону: FP8 и BF8 сменяются FP6 и FP4, появляются аналогичные MXFP6 и MXFP4. В приоритете оказываются скорость и экономия памяти — в ущерб точности.

Но в некоторых областях нужны прямо противоположные решения. Поэтому ещё в начале разработки ускорителей семейства Instinct MI400 компания AMD решила обращаться не только к ИИ, как в случае MI450/455X, но и к сегменту HPC как в случае MI430X. Компания анонсировала его ещё осенью минувшего года, когда получила первые крупные заказы.

Теперь AMD раскрыла производительность ускорителя с 432 Гбайт памяти HBM4 — в режиме FP64 она составляет 200 Тфлопс, и это «более чем в шесть раз быстрее», чем Nvidia Rubin в тех же задачах. Решение от Nvidia ориентировано на ИИ с упором на FP4 и аналогичные форматы — FP64, если он вообще работает, является второстепенным форматом, специально для которого у «зелёных» нет вообще ничего. Хотя в режиме FP4 ускорители Rubin окажутся быстрее, чем MI430X, но AMD здесь точного показателя не раскрыла.

Первыми заказчиками AMD Instinct MI430X стали научные организации: ускорители получит HPC-комплекс Discovery при Национальной лаборатории Ок-Ридж (США) и суперкомпьютер Alice Recoque (Франция). Последняя уже заявила о выходе на показатель более 1 Эфлопс в FP64, и это одна из наиболее быстрых высокопроизводительных систем в Европе. Более подробно компания расскажет о своих продуктах на мероприятии AMD Advancing AI 2026, которое пройдёт 22 и 23 июля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X
Сделано в США: Flex начала выпуск американских ИИ-серверов с AMD Instinct
Gigabyte представила ИИ-сервер G893-ZX1-AAX4 на базе AMD Instinct MI355X
Arm разворачивается к ИИ: спад в смартфонах компенсируют серверные чипы
Anthropic и SpaceX договорились о сотрудничестве: создатель Claude арендует весь суперкомпьютер Colossus 1
ЦОД уходят в море: Samsung придумала плавучую платформу для ИИ
Теги: amd, instinct, ускоритель
amd, instinct, ускоритель
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 3 мин.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 5 мин.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 11 мин.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 37 мин.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 2 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 2 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 3 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 3 ч.
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 5 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 5 ч.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 42 мин.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 2 ч.
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день 2 ч.
Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот 2 ч.
AMD усилит кастомизацию серверных процессоров с учётом разнообразия ИИ-нагрузок 2 ч.
Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7 2 ч.
Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию 2 ч.
Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов 3 ч.
Минцифры РФ: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет даже для «белых списков» 3 ч.
Маск пытался подмять по себя OpenAI и «купить» Альтмана местом в совете директоров Tesla 3 ч.