Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ

AMD раскрыла производительность ускорителя Instinct MI430X. Его отличительной особенностью является предназначение — не для систем искусственного интеллекта, а для сегмента высокопроизводительных вычислений (HPC): вычислений с двойной точностью в научных целях, моделирования и других подобных приложений.

В последние годы графические процессоры с высокой производительностью разрабатываются главным образом для работы с алгоритмами ИИ. Форматы данных трансформируются в меньшую сторону: FP8 и BF8 сменяются FP6 и FP4, появляются аналогичные MXFP6 и MXFP4. В приоритете оказываются скорость и экономия памяти — в ущерб точности.

Но в некоторых областях нужны прямо противоположные решения. Поэтому ещё в начале разработки ускорителей семейства Instinct MI400 компания AMD решила обращаться не только к ИИ, как в случае MI450/455X, но и к сегменту HPC как в случае MI430X. Компания анонсировала его ещё осенью минувшего года, когда получила первые крупные заказы.

Теперь AMD раскрыла производительность ускорителя с 432 Гбайт памяти HBM4 — в режиме FP64 она составляет 200 Тфлопс, и это «более чем в шесть раз быстрее», чем Nvidia Rubin в тех же задачах. Решение от Nvidia ориентировано на ИИ с упором на FP4 и аналогичные форматы — FP64, если он вообще работает, является второстепенным форматом, специально для которого у «зелёных» нет вообще ничего. Хотя в режиме FP4 ускорители Rubin окажутся быстрее, чем MI430X, но AMD здесь точного показателя не раскрыла.

Первыми заказчиками AMD Instinct MI430X стали научные организации: ускорители получит HPC-комплекс Discovery при Национальной лаборатории Ок-Ридж (США) и суперкомпьютер Alice Recoque (Франция). Последняя уже заявила о выходе на показатель более 1 Эфлопс в FP64, и это одна из наиболее быстрых высокопроизводительных систем в Европе. Более подробно компания расскажет о своих продуктах на мероприятии AMD Advancing AI 2026, которое пройдёт 22 и 23 июля.