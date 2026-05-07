Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда ИИ научили следить за животными в дикой ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев

Как убедились учёные, искусственный интеллект значительно ускорил обработку данных, полученных с фотоловушек для наблюдения за дикой природой. Проведённое учёными из Вашингтонского государственного университета совместно с Google исследование показало, что современные ИИ-модели способны анализировать огромные массивы изображений всего за несколько дней, тогда как раньше на это уходили от нескольких месяцев до года.

Источник изображения: Mammal Spatial Ecology and Conservation Lab

Источник изображения: Mammal Spatial Ecology and Conservation Lab

В ходе работы специалисты протестировали систему SpeciesNet на данных, собранных в разных природных зонах — в штате Вашингтон, национальном парке Глейшер в Монтане и биосферном заповеднике Майя в Гватемале. Искусственный интеллект самостоятельно обрабатывал фотографии без участия человека, а затем результаты сравнивались с выводами экспертов. Выяснилось, что в 85–90 % случаев модели, созданные на основе ИИ-анализа, практически совпадали с результатами моделирования после ручной обработки, особенно при изучении распространённых видов животных.

Главное преимущество новой технологии заключается в значительном сокращении времени анализа. Обычно обработка изображений требует участия больших исследовательских команд и занимает от шести месяцев до года. Теперь этот процесс может быть завершён примерно за неделю. Это особенно важно для природоохранных организаций, которым необходимо быстро получать данные для принятия решений по защите таких видов, как ягуары, волки и медведи гризли. ИИ настолько ускорил работу, что решения по тем или иным инициативам можно принимать фактически в режиме реального времени, о чём раньше можно было только мечтать.

Несмотря на высокую эффективность, учёные отмечают, что искусственный интеллект пока не способен полностью заменить человека. Он всё ещё допускает ошибки при распознавании редких или внешне похожих видов животных, поэтому для некоторых исследований участие специалистов остаётся необходимым. Тем не менее результаты работы показывают, что ИИ уже может стать мощным инструментом в экологии, помогая ускорить мониторинг дикой природы и повысить эффективность природоохранных мер. Более того, никаких специальных моделей для этого не требуется. С задачей прекрасно справились обычные коммерческие модели, что позволяет широко распространить этот подход.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM
ИИ теперь обходится дороже живых сотрудников — техдиректор Uber уже слил на нейросети весь годовой бюджет
ИИ-агент спроектировал полноценный процессор на RISC-V за 12 часов — промпт содержал всего 219 слов
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день
Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот
Маск пытался подмять по себя OpenAI и «купить» Альтмана местом в совете директоров Tesla
Теги: искусственный интеллект, экология, природа
искусственный интеллект, экология, природа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 15 мин.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 17 мин.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 23 мин.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 49 мин.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 2 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 2 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 3 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 3 ч.
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 5 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 5 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — сотрудники требуют до 15 % прибыли 7 мин.
ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев 9 мин.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 54 мин.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 2 ч.
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день 2 ч.
Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот 2 ч.
AMD усилит кастомизацию серверных процессоров с учётом разнообразия ИИ-нагрузок 2 ч.
Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7 2 ч.
Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию 3 ч.
Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов 3 ч.